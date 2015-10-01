AKP'li Yıldırım: 7 Haziran bir yol kazasıydı

AKP Kongresi'nde genel başkanlığa aday olacağı konuşulan Başbakan Ahmet Davutoğlu ile aralarında soğukluk olduğu iddia edilen AKP İzmir Milletvekili Adayı Binali Yıldırım 7 Haziran seçim sonuçlarını bir yol kazası olarak değerlendirerek "Oldu geçti, 1 Kasım AK Parti bayrağını göndere çekme zamanıdır" dedi.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında bugüne kadar partide çeşitli kademelerde görev almış teşkilat üyeleri ve her iki bölgeden de AKP'li milletvekili adaylarını yemekte buluşturdu.

Binin üzerinde davetlinin katıldığı yemekli toplantıda İzmirlilere barışçıl bir seçim çalışması yürütecekleri mesajını veren Yıldırım seçim sürecinde ortaya konan rekabetin kentin kalkınmasının önüne geçecek boyutlarda olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Binali Yıldırım "Türkiye'nin kaderini değiştiren, birçok yeniliğe imza atan AKP'nin ilk tabelasını asan o günden bu güne çeşitli kademelerde hizmet eden arkadaşlarımız burada. Ak parti birçok badire atlattı. Darbe girişimleri, paralel yapılar, parti kapatmaları, içeriden ve dışarıdan akla hayale gelmeyecek saldırılar yapıldı. Biz bu yola çıkarken 'asla ve asla yorulmak yok' dedik, milletin geleceği, ülkenin selameti için yola çıktık, bu kararlılığımız devam ediyor" diye konuştu.

"1 Kasım'da AKP bayrağını göndere çekme zamanıdır"





7 Haziran seçim sonuçlarını bir yol kazası olarak değerlendiren Yıldırım "Oldu geçti, 1 Kasım AKP bayrağını göndere çekme zamanıdır. Herkesin düşüncesi fikri farklıdır. Ama işin sonunda ülke ne konuma geliyor bunun hesabını iyi yapmak zorundayız. Şu kısa dönemde olanları gördük. Güven ve istikrara ekmek gibi su gibi ihtiyacımız var. Son zamanlarda terör örgütü azdı. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak bunun hesabını sormak boynumuzun borcu dedik ve mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. 'Barışa şans verelim demokratik yollardan sorunu çözelim' dediler biz de 'tamam' dedik. Ama toplum bunların gerçek yüzünü gördü, iradelerinin başkalarının elinde olduğunu gördük. Hiç kimse devlet ile bilek güreşine tutuşamaz. Bu mücadele Türkiye'nin her yerinde yaşayan tüm vatandaşımız terör tehdidinden yüzde yüz kurtuluncaya kadar devam edecek" dedi.