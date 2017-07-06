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AKP’li Yeneroğlu’ndan A Haber’e tepki

A Haber, gözaltına alınan insan hakları savuncuları için "ajan" demişti

06 Temmuz 2017 22:39

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Büyükada’da bir otelde gözaltına alınan insan hakları savunucuları hakkında “Gizli toplantıya baskın” ve “İstanbul’da ajan avı” başlıklarını kullanan A Haber’e tepki gösterdi.

AKP’li Yeneroğlu, Twitter’dan şu mesajını paylaştı:

"Bu habercilik anlayışı doğru değil, yargısız infaz. Bu ülkenin emniyeti ve yargısı var. Bırakın kimin ne olduğuna yargı karar versin."

 

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