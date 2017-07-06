Gündem
AKP’li Yeneroğlu’ndan A Haber’e tepki
A Haber, gözaltına alınan insan hakları savuncuları için "ajan" demişti
AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Büyükada’da bir otelde gözaltına alınan insan hakları savunucuları hakkında “Gizli toplantıya baskın” ve “İstanbul’da ajan avı” başlıklarını kullanan A Haber’e tepki gösterdi.
AKP’li Yeneroğlu, Twitter’dan şu mesajını paylaştı:
"Bu habercilik anlayışı doğru değil, yargısız infaz. Bu ülkenin emniyeti ve yargısı var. Bırakın kimin ne olduğuna yargı karar versin."
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