AKP’li Yeneroğlu’ndan A Haber’e tepki

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Büyükada’da bir otelde gözaltına alınan insan hakları savunucuları hakkında “Gizli toplantıya baskın” ve “İstanbul’da ajan avı” başlıklarını kullanan A Haber’e tepki gösterdi.

AKP’li Yeneroğlu, Twitter’dan şu mesajını paylaştı:

"Bu habercilik anlayışı doğru değil, yargısız infaz. Bu ülkenin emniyeti ve yargısı var. Bırakın kimin ne olduğuna yargı karar versin."