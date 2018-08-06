AKP'li Yazıcı'dan idam açıklaması: Toplumda talep varsa siyaset duyarsız kalamaz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, BBP Genel Başkan Mustafa Destici'nin "2 Ekim'de idam cezasını teklifini Meclis'e sunacağız" açıklamasının ardından "Toplumda talep varsa siyaset duyarsız kalamaz" dedi.

Habertürk canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunan Yazıcı, kamuoyunda bir süredir tartışılan 'idam cezası talebi' ile ilgili olarak da konuştu.

"İdam cezası, geriye dönüşü olmayan bir cezadır" diyen Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Yargılama süreçlerinin kaliteli olması lazım. Yoksa çok acı olayları yaşamak kaçınılmaz olur. Toplumda talep varsa siyaset duyarsız kalamaz."

Yazıcı, Erdoğan'ın "İdam konusu Meclis'ten geçerse onaylarım" ifadesiyle ilgili olarak da "Cumhurbaşkanımız bunu söyleyerek aslında güçler ayrılığına dikkat çekiyor" dedi.

"Her kongremizde değişim olmuştur"

Kongre süreçleri iş olsun diye gerçekleştirilen platformlar değil. 18'inde yapacağımız kongrede kurulların seçimleri yapılacak. Yenileri takviye olacak, değişim olacak. Bizim her kongremizde değişim olmuştur. Kadınlara, gençlere daha fazla alan ayırıyoruz.

"Tüzüğe bir ittifak düzenlemesi ekliyoruz"

5-6 maddelik bir değişiklik olacak. Çelişen bazı maddeleri değiştireceğiz. Teknik bir düzenleme olacak. Kurumsal olarak getirdiğimiz şeylerden biri koalisyon bölümünü kaldırıyoruz. Tüzüğe bir ittifak düzenlemesi ekliyoruz.

50 kişilik MKYK'da en iyisini yapmaya çalışacağız. Genel Başkan Vekilliği parti içinde olmaya devam edecek.

Yerel seçim hazırlığı

Yerel seçim kampanyası seçim süreciyle başlar. Bizim siyasi pratiğimizde bir seçim biter diğer seçimin hazırlıkları başlar. Bizim Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı statümüz var. Bütün yerel yönetimlerin dosyalaması yapılıyor. Performans değerlendirmesi yapılıyor. Bunlar gizli değil.

Üç dönem kuralını biz hiçbir zaman kaldırmadık. Belediye başkanları için de bu dönem kuralı geçerlidir. Ola ki üç dönem görev yapmış birini yeniden aday göstermede yarar varsa MKYK karar çıkartabilir.