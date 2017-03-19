T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP’li Yazıcı: Kıyamet kopmadıkça referandum olacak

"Niye yapılmayacakmış, kim durdurabilir, nasıl durur?"

19 Mart 2017 19:38

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Kıyamet kopmadıkça halk oylaması yapılacak ve millet kararını verecek" dedi.

NTV’de yer alan habere göre, “Kıyamet kopmadıkça bu referandum yapılacak ve millet kararını verecek” diyen Yazıcı, halk oylamasının seçim olmadığını, milletin, yeni hükümet modeliyle Türkiye’nin 2023’e taşınmasına karar vereceğini belirtti.

“Böyle bir şey olabilir mi? Niye yapılmayacakmış, kim durdurabilir, nasıl durur? Müneccim mi bunlar?” diye soran Yazıcı, anayasa değişikliğinin Türkiye’nin geleceğiyle ilgili bir proje olduğunu vurguladı.

Yazıcı, getirilecek modelin, 2007 yılındaki anayasa değişikliğiyle başladığını, başkanlık sürecine atılan güçlü adımın tamamlandığını söyleyerek, “Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçiliyorsa bu başkanlık modeline uygun bir yöntemdir” dedi.

 

ETİKETLER

akphayati yazıcıreferandum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24