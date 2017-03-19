AKP’li Yazıcı: Kıyamet kopmadıkça referandum olacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Kıyamet kopmadıkça halk oylaması yapılacak ve millet kararını verecek" dedi.

NTV’de yer alan habere göre, “Kıyamet kopmadıkça bu referandum yapılacak ve millet kararını verecek” diyen Yazıcı, halk oylamasının seçim olmadığını, milletin, yeni hükümet modeliyle Türkiye’nin 2023’e taşınmasına karar vereceğini belirtti.

“Böyle bir şey olabilir mi? Niye yapılmayacakmış, kim durdurabilir, nasıl durur? Müneccim mi bunlar?” diye soran Yazıcı, anayasa değişikliğinin Türkiye’nin geleceğiyle ilgili bir proje olduğunu vurguladı.

Yazıcı, getirilecek modelin, 2007 yılındaki anayasa değişikliğiyle başladığını, başkanlık sürecine atılan güçlü adımın tamamlandığını söyleyerek, “Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçiliyorsa bu başkanlık modeline uygun bir yöntemdir” dedi.