AKP'li Yazıcı: Hiçbir vatandaşın fantezi yapma hakkı yok

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 24 Haziran'daki seçimlerin önemini vurgularken "Hiçbir vatandaşın fantezi yapma hakkı yok" ifadesini kullandı.

FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Yazıcı 24 Haziran seçimlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçim hayati derecede önemli. Hiçbir vatandaşın fantezi yapma hakkı yok. Türkiye'yi belli bir yere getirdik, fantezi yapma lüksümüz yok, büyük fotoğrafa bakalım."

"Alışmış kudurnuştan beterdir derler"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında da konuşan Yazıcı, "İnce ince bir şeyler bir şeyler yapıyor. Olumsuzluk üzerinde siyaset tarzı olabilir mi? 'Alışmış kudurmuştan beter' derler. Bu, bunu hatırlatıyor. CHP'nin geçmişinde de bu tür söylemleri var. Şık bulmuyorum" dedi.

Yazıcı, ekonomiye ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomi dünyadaki genel trendi dikkate aldığınızda Türkiye kötü bir yerde değil. İyi bir yerde olduğunu söylemek mümkün. Rakamlar gösteriyor. Bir örnek vereyim. 2017 yılında Türkiye'nin büyümesi nedir 7.4? Gelişmiş ülkelere baktığımızda ikinci sırada OECD birinci sırada."

Dolar hatırlatmasına 'dış operasyon' yanıtı

Yazıcı, Küçükkaya'nın "Dolar geldi 4.50, faiz 17.50 efendim…" hatırlatması üzerine de "Ha orada bir operasyon var. Dış operasyon var" cevabını verdi.

​Yazıcı, "Bizim hatalarımız yok mu orada? İçeride yapmamız gereken ödevleri yapmamak kaynaklı… Dış operasyona açık mıyız?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Dış operasyona açık durumda olduğumuz söylenemez. Elbetteki dış operasyon olarak nitelediğimiz döviz üzerinden yapılan icareetlar toplumda hissedilirse bizim de dönüp kendimize bakmamız gerekyr. Bakıyoruz dikkatliyiz. Ekonomi yönetimi izliyor."