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AKP’li Yaman: İslam’ın şartı 5 değil, 7’dir

"Haddini bilmek ve haddini bilmeyene bildirmek şarttır"

22 Şubat 2016 23:37

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde yayınlanan bir dergiye verdiği röportajda , "İslam'ın şartı 5 değil, 7'dir. İnsanın haddini bilmesi çok önemlidir. O yüzden haddini bilmek ve haddini bilmeyene haddini bildirmek şarttır" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Haluk Turgut’un haberine göre, Yaman, Meclis'teki odasında Gebze'den gelen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cemil Yaman röportajda, "Yakında ilçe kongreleri olacak. Siz de ilçe kongrelerine müdahale eden bir vekil mi olacaksınız?" sorusunu, "Ben hep şunu dedim; "İslam'ın şartı 5 değil, 7'dir. İnsanın haddini bilmesi çok önemlidir. O yüzden haddini bilmek ve haddini bilmeyene bildirmek şarttır. Bu hepimiz için geçerlidir. Hepimizin haddini bilmesi gerekir. Bu benim için de çok önemlidir. Görev alanı, yetki alanı nedir ? Ne fazla, ne az. Teşkilatçılığın da adabı budur, ismi oradan geliyor. Hep birlikte eksiklerimizi tamamlayacağız. 'Ben tek başına kararını veririm, tek başına müdahale ederim' diyenler daima kaybederler. Ak Parti de asla böyle bir parti değildir" diyerek cevapladı.

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