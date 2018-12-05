AKP'li Yalçın Akdoğan: Sokak gösterileri ile yönetimleri devirmeye çalışmak kabul edilemez bir durum

AKP Ankara Milletvekili ve Star yazarı Yalçın Akdoğan Fransa'da yaşanan Sarı Yelekler eylemini değerlendirdi. "Sivil göstericilere polisin ölçüsüz şiddet kullanmasını eleştirmek, yönetimin tahammülsüz yaklaşımlarına dikkat çekmek elbette yerinde olabilir" diyen Akdoğan, "Sokak gösterileri ile yönetimleri devirmeye çalışmak kabul edilemez bir durumdur" ifadesini kullandı.

Akdoğan, Gezi olayları ve 15 Temmuz sonrası Avrupa'nın kayıtsızlığını eleştirdikten sonra bugün Fransa'da yaşanan gelişmelerin Türk basınında ‘oh olsun’, ‘ektiklerini biçiyorlar’, ‘kazdıkları kuyuya düştüler’ gibi yorumlarla değerlendirilmesinin yanlış olduğunu ifade etti.

Sarı Yelekler eylemleri konusunda kendi değerlendirmelerinde sokak siyasetine ve bu gibi eylemlerin doğurabileceği kaos ortamına dikkati çeken Akdoğan, Fransa'nın Türkiye'ye karşı tutumu ne olursa olsun, bu hareketin demokrasiye katkısının olmayacağını bu sebeple de karşısında durulması gerektiğini belirtti.

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