AKP’li vekillerin referandum çalışmaları başladı; hedef yüzde 49,5’i korumak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından anayasa değişikliği referandum takvimi resmen başlarken siyasi partiler ve MHP’li muhaliler de meydanlara inmeye başladı.

AKP’nin 25 Şubat’tan itibaren resmen kampanyasına başlayacağı belirtiyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli birlikteliği ile cesaretlenen AKP’deki ülkücü kökenli milletvekilleri bireysel kampanyalarında “Hayırcı" ülkücülere “Evet” çağrısı yapacak.

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, ülkücü geçmişine “12 Eylül öncesi ülkü ocaklarında görev yapmış, 12 Eylül’de de idamla yargılanmış, Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte parti kurmuş, 17 yıl kendisiyle aynı idealler uğrunda birlikte koşmuş birisi olarak” sözleriyle ülkücü camiaya seslenerek evet oyu istedi.

Yüzde 49.5’un peşindeler

AKP, son seçimlerde alınan yüzde 49.5 oyun korunması için kampanya yürütecek. Başka bir partiden bir seçmen kazanılmasına ve ona hitap edecek biçimde kampanya yürütülmesini zaman kaybı olarak göründüğü ifade ediliyor.

Bu nedenle, kendi tabanı ve seçmenindeki ‘hayırcılar’ için çalışacak.

AKP’liler yüzde 49.5’un korunması halinde MHP’nin gelecek yüzde 5 ya da 6 oyla sandıktan zaferle çıkacaklarını düşünüyor.

Selçuk Özdağ’ın gazetecilere açıklamasından bir bölüm şöyle:

“Ben bu vesileyle bir ülkücü olarak ülkücü kardeşlerime sesleniyorum; 12 Eylül öncesi ülkü ocaklarında görev yapmış, 12 Eylül’de de idamla yargılanmış, 7 yıl cezaevlerinde kalmış, cezaevinden çıktıktan sonra da aynı ülkünün peşinde koşmuş, Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte parti kurmuş, 17 yıl kendisiyle aynı idealler uğrunda birlikte koşmuş birisi olarak ve şimdi de AK Parti Manisa Milletvekili olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la, Sayın Binali Yıldırım’la, Sayın Ahmet Davutoğlu ve Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte bir sistem değişikliğine gidiyoruz. Türkiye’yi milli ve manevi değerler noktasında güçlü kılacağız. Zenginliği herkese adil ve eşit dağıtmanın yollarını araştıracağız ve Türkiye’yi daha özgür, güçlü kılacağız. 18 Maddelik Anayasa değişikliği bunlara vesile olacak, kamplaşmaya, kutuplaşmaya ise asla vesile olmayacak. Bu işin galibi, mağlubu yoktur. Bu işin tek galibi 80 Milyon Türkiye’dir."