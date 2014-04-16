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AKP'li vekillere Köşk adaylığı anketi

AKP, partinin vekillerine form gönderilerek, Cumhurbaşkanlığı süreciyle ilgili ne düşündüklerini cevaplayacakları sorulardan oluşan bir anket formu gönderdi

16 Nisan 2014 11:59

AKP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ilk adımını dün attı. Milletvekillerine form gönderilerek, Cumhurbaşkanlığı süreciyle ilgili yanıtlar istendi.

İlk soruda, “Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?” sorusu yöneltildi. Bunun için 3 seçenek gösterildi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, 2’nci soruda “Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili görüş ve öneriler”, 3’üncü soruda ise “Yerel seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir?” sorusu soruldu.

Mini ankette vekillerin ‘3 dönem siyaset, 1 dönem ara’ uygulamasının kaldırılması konusunda ne düşündükleri de yer aldı. Erdoğan bu sabah milletvekillerini parti genel merkezinde topluyor. Seçimlerin değerlendirileceği bu toplantıda, anket sonuçları da alınacak.

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