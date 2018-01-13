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"AKP'li vekiller, Erdoğan'a, 'Taşeron kadrosu genişletilsin, seçim bölgelerine gidemiyoruz' dedi" iddiası

"Bakan sunum yapacak"

13 Ocak 2018 10:44

Hükümetin, KHK ile çıkardığı taşeron düzenlemesi, AKP’de de sıkıntı yarattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yapılan özel toplantıda bazı vekillerin, “taşeron sorununu kökten çözüyoruz” diye söz verilmesine karşın KİT’lerdeki taşeron işçilerin kapsam dışında tutulduğunu belirterek, “Seçim bölgelerimize gidemiyoruz” dediği iddia edildi. Erdoğan’ın şikâyetler üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konuyla ilgili bir değerlendirme yapmasını istedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün bir grup milletvekiliyle yaptığı toplantıda, kamuoyunda büyük tepki yaratan taşeron düzenlemesi de gündeme geldi. Söz alan bazı milletvekilleri, “Ama KHK’de öyle bir düzenleme yapıldı ki, KİT’lerdeki işçiler kapsam dışında bırakılmış. Tepkiler nedeniyle seçim bölgemize gidemiyoruz” görüşünü dile getirdi. Erdoğan’ın, “KİT’lerde taşeronu kaldıralım o zaman, kendi statülerinde devam etsinler” dediği, vekillerin de “Biz de öyle istiyoruz, ama sayın bakan ‘o kadro anlamına gelir’ diyor” yanıtını verdiği kaydedildi. Erdoğan’ın da “Bakanla bir daha konuşun bakalım, üzerinde bir çalışma yapılsın” dediği kaydedildi.

Bakan sunum yapacak

Çok sayıda milletvekilinin parti grubu ve yöneticilerine taşeron düzenlemesiyle ilgili eleştiri ve yakınmaları iletmesi üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun gelecek hafta partinin kapalı grup toplantısında milletvekillerine bilgi vermesi ve soruları yanıtlaması kararlaştırıldı. Milletvekillerinin, aynı eleştirileri kapalı grup toplantısında da dile getirmesi bekleniyor.

 

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