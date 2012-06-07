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AKP'li vekille görüşmek isteyen vatandaş TBMM'de bileklerini kesti!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden gelen Salman Yiğit, AK Parti'li Şahkulubey ile görüşmek istedi

07 Haziran 2012 22:15

AKParti Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey ile görüşmek için Meclis'e gelen bir vatandaş, bahçede bileğini kesti.

Şahkulubey'in komisyon toplantısı olduğunu öğrenen Yiğit, uzun bir süre odasında bekledi. Toplantının ardından Şahkulubey'in danışmanı ile yemeğe gitmek için bahçeye çıktığı iddia edilen Yiğit, Halkla İlişkiler Binası kapısı önünde sol bileğini jiletle kesti. 
 
Bir süre koşan Yiğit, yere yığıldı. Yiğit, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 
Konuya ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Şahkulubey, Yiğit'in çocuğunun rahatsız olduğunu söylediğini belirterek, kendisiyle görüşmek istediğini dile getirdi. 
 
Şahkulubey, "Benim de komisyon toplantım vardı. Komisyon toplantısının ardından kendisi ile görüştüm. Çocuğunun hasta olduğunu, ailesinden destek alamadığını ifade ederek yardım talep etti. Notlarını aldım. Yiğit için kalacak misafirhane ayarladık. Danışman yemeğe götürürken bileğini jiletle kesmiş" dedi.
 
Şahkulubey, daha sonra hastane tedavi altına alınan Yiğit'i ziyaret ederek, durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. 
 

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