AKP'li vekilin verdiği kanun teklifini AKP'liler reddetti, CHP'liler destekledi

AKP Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un talebiyle Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında bir kanun teklifi verildi. Ercoşkun'un teklifini AKP'li vekiller reddederken CHP'li vekillerden destek geldi. Teklif reddedildi.

OdaTV'de yer alan habere göre, Ercoşkun Meclis Kürsüsü’nde yaptığı konuşmada, teklifin gerekçesi olarak, “659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kanun Teklifi'nde belirtilmeyen Döner Sermaye Kanunu'ndaki bu hükümler işletilerek, burada o kurumda çalışan avukatların bazı haklardan faydalanabilmesini teklif ediyoruz Tanju Bey, siz de avukat olarak meslektaşlarınızla ilgili bu konuyu iyi bilirsiniz. Bu sayede, açıkçası, Türkiye genelindeki bütün kurumlarda yaşanan bazı sıkıntının giderilmesini bu manada öneriyoruz. Tabii, bu önerimiz benim şahsim önerim, çeşitli milletvekili arkadaşlarım tarafından da bu noktada destekleniyor ama Genel Kurulun takdiriyle bu neticelenmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Ancak AKP’li Ercoşkun’un bu teklifine AKP grubu karşı çıktı. Ercoşkun’un teklifini Cumhuriyet Halk Partisi ise uygun buldu ve destekleme kararı aldı.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, “Ali Bey, biz kabul ediyoruz” dedi. Oylamaya geçilmesinin ardından kanun teklifi AKP’lilerin oylarıyla reddedildi.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan da teklifin reddedilmesinin ardından, “Bu nasıl iş? Ali Bey'e bir güvensizlik mi var arkadaşlar?” diyerek AKP sıralarına döndü.

Bu nasıl iştir, ne oluyor?

Bu sırada CHP’li Levent Gök, “Sayın Başkanım, İç Tüzük'e göre değerlendirme yapan arkadaşımız AK PARTİ Grubuna mensup bir milletvekili arkadaşımız. Getirdiği konuyu biz de uygun gördük, kanun teklifinin görüşülmesi, sıraya alınması bakımından Cumhuriyet Halk Partisi olarak destekledik ama AK PARTİ Grubuna mensup bir arkadaşımızın verdiği kanun teklifine AK PARTİ Grubunun ‘hayır’ demesini anlamış değiliz; bu nasıl bir iştir, ne oluyor?” diye sordu.

CHP grubunun itirazları üzerine AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı kürsüye gelerek açıklama yaptı. Bostancı, “Sayın Başkanım, Sayın Levent Gök'e ve kafası karışık olan arkadaşlar varsa onlara açıklamak için ve kayıtlara geçmesi için söz aldım” diyerek şunları söyledi:

“İç Tüzük 37'ye göre, milletvekilleri kanun teklifinde bulunabiliyorlar. Bizim yaklaşımımız, bu tip tekliflerin komisyonlarda müzakere edilmesi ve Mecliste grubu bulunan bütün parti sözcülerinin müzakereleri neticesinde tekemmül ederek Meclise gelmesi istikametinde. Daha çok, burada yaşanan, 37 marifetiyle kıymetli vekillerimizin sözlerini ve tekliflerini kamuoyuna duyurmasıdır. Sağlıklı kanun yapma tekniği bakımından komisyonlardan geçmesini gerekli gördüğümüz için kategorik olarak 37'ye karşıyız.”