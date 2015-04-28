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AKP'li vekilin Twitter hesabı askıya alındı

'Twitter hesabım bugün hiçbir gerekçe gösterilmeden askıya alınmış ve erişimim engellenmiştir'

28 Nisan 2015 15:35

TBMM İdari Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu, kendisine ait Twitter hesabının hiçbir gerekçe gösterilmeden askıya alınıp erişiminin engellendiğini duyurdu.

Uslu, Facebook'taki profil sayfasından dün Twitter sayfasıyla ilgili açıklama yaptı. Uslu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Twitter hesabım bugün hiçbir gerekçe gösterilmeden askıya alınmış ve erişimim engellenmiştir. Saldırılarda araç olarak kullanılan sosyal medyada küfrün, yersiz ve haksız ithamların bile suç sayılmadığı bugünlerde faaliyet ve düşünce özgürlüğümüzün kısıtlanması ve ayrıca seçmenlerime erişimin engellenmesi manidardır. Takdir siz değerli halkımızın ve kamuoyunundur. Selam ve Sevgilerimle."

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