AKP’li vekilin kardeşine ‘yolsuzluk’ gözaltısı

Kırıkkale’de gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda, AKP Milletvekili Özbayrak’ın kardeşinin de aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı



Kırıkkale’de faaliyet yürüten bazı medikal firma yetkililerinin, hastanelerde görevli doktor ve hastane çalışanlarıyla malzeme alımlarında menfaat ilişkilerine girdiği iddiaları üzerine operasyon başlatıldı



Bir medikal firmasının müdürü ve AKP Kırıkkale Milletvekili Mustafa Özbayrak’ın kardeşi Zeki Özbayrak ile polis, doktor ve memurların da aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.



Medikal firmasının yetkilisi Özbayrak, “rüşvet” ve “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla suçlanıyor. Operasyonda, Ankara ve Yozgat’taki bazı özel hastanelerde görevli iki doktor, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli bir şef, Kırıkkale’de görevli bir polis, Delice İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis de gözaltında.

