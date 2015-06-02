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AKP’li vekilin kapısını çaldığı apartmandaki gerginliğe polis el koydu

Apartman sakinleri Alev Dedegil ve ona eşlik eden partilileri apartmana sokmayınca başlayan gerginliğe polis müdahale etti

02 Haziran 2015 22:00

AKP 1. Bölge Milletvekili Adayı Alev Dedegil seçim çalışmaları çerçevesinde Kadıköy'de bir apartmanın kapısına geldi. Apartmandaki daireleri ziyaret etmek isteyen milletvekili Dedegil’i apartman sakinleri binaya sokmak istemedi. Bu nedenle yaşanan anlaşmazlık sertleşen tartışmaya dönüştü.

Olaya polis dahil oldu. Olay yereni polis ekipleri sevkedildi. Tartışma polis geldikten sonra da sürdü ama taraflar birbirlerinden şikâyetçi olmadıkları bildirdiler. Dedegil ve seçim çalışmasında ona eşlik eden partililer, planladıkları ziyaretleri yapmadan döndü.

 

'Millete şikâyet ediyorum'

 

Hayati Kılıç’ın DHA’da yer alan haberine göre, basın mensuplarının sorusu üzerine Dedegil “Demokratik haklarımızı kullanmamızı engelleyenleri ben millete şikâyet ediyorum. Ziyaretimizi engellemeye gayret ettiler kınıyorum. Bu ülkeye hiç yakışmıyor. Biz insan hakları özgürlükler derken bir grup zihniyetin hala bu şekilde var oluşunu anlamak mümkün değil. Ama az kaldı kampanya dönemlerinde bu tip tatsızlar olabiliyor. İnşallah hayırlısıyla tamamlayacağız" diye konuştu. Milletvekili Dedegil ve beraberindeki partililer seçim minibüsüne binerek olay yerinden ayrıldı.

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