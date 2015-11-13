AKP’li milletvekilinin eşi sekreter adaylarıyla tek tek mülakat yaptı

AKP Kırkıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk’ün eşi Zehra Öztürk, eşinin çalışacağı sekreter için Meclis’te adaylar ile tek tek mülakat yaptı.

Sözcü'den Veli Toprak’ın haberine göre TBMM, her milletvekiline danışman, sekreter ve şoförden oluşan üç personel veriyor. Bu kişiler vekilin görev süresi boyunca çalışıyor, maaş ve sigortalarını Meclis karşılıyor. 1 Kasım seçiminde seçilen milletvekilleriyle çalışmak isteyen sekreter ve tanışmanlar da vekillerden randevu istiyor.

AKP’den Kırıkkale Milletvekili seçilen Öztürk’ün karısı Zehra Öztürk ve kayınbiraderi, başvuru yapan sekreterler arasından seçim yapmak için komisyon kurdu.

Milletvekilinin eşi ve kayınbiraderi çalışmak isteyen adaylar ile tek tek görüşmeler yaptı. Sorular “Evli misin?”, “Daha önce kiminle çalıştın?”, “Burcun ne?”, “Çocuğun var mı” şeklinde oldu.

Abdullah Öztürk’ün “Bazı kriterlerimiz var, evli olması orta yaş, küçük çocuğunun olmaması gibi” dedi.