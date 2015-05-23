AKP'li vekilin elini sıkmayan esnafı dövdüler

İstanbul Beyoğlu'nda seçim çalışması yürüten AKP İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge'nin elini sıkmayan bir esnafın, milletvekilinin yanındakilerden dayak yediği iddia edildi.

DHA'nın haberine göre, Milletvekili Bürge, beraberindekilerle birlikte akşam saatlerinde, Sıraselviler'deki esnaf ziyaretine devam ederken, kapının önünde duran kuaför Mustafa Genç'in elini sıkmak istedi. Genç, milletvekili Bürge'nin isteğine olumsuz yanıt verdi.

Bunun üzerine Bürge yoluna devam ederken, yanındakiler, kuaför dükkanının bulunduğu binaya girerek milletvekilinin elini sıkmaması nedeniyle Genç'le tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışmanın ardından, 3 kişi Mustafa Genç'e tekme tokat saldırdı. Yüzüne ve boynuna aldığı darbeler sonucu hafif şekilde yaralanan Genç, kendini dükkana attı.

İddiaya göre, gürültüleri duyarak dışarı çıkan Mustafa Genç'in eşi Nevin Genç'i de, dükkanlarını kapatmakla tehdit eden saldırganlar, olayın ardından, esnaf ziyaretine devam eden milletvekili Bürge'nin yanına gittiler. Saldırı anı saniye saniye kameralara yansıdı.

'Ben sizin partinizden değilim buyurun devam edin dedim'

Saldırıya uğrayan kuaför Mustafa Genç olayı şöyle anlattı:

"Ben kapının önünde dikiliyordum, geldiler tokalaşmak istediler. Hüseyin Bürge ve ekibi, arkasında partililer, esnaf ziyaretine gelmişler. Ben kabul etmedim tokalaşmayı. Israrla tokalaşmak istedi. Ben hayır dedim. Lütfen, ben sizin partinizden değilim buyurun devam edin dedim. Benim dükkanıma gelmek zorunda değilsiniz dedim. Arkasından da elinde mikrofon olan arkadaş, 'Nasıl konuşuyorsun sen milletvekiliyle' dedi. İstediğim gibi konuşurum dedim, hakaret etmedim bir şey yapmadım buyurun devam edin dedim. Ondan sonra 'küfretme' diyerek milleti galeyana getirdi ve bana saldırmalarına sebep oldu. Ben kimseye küfür etmeden 'küfür ettin' diyerek milleti galeyana getirdi."

Saldırıya uğrayan Mustafa Genç, Şişli Etfal Hastanesi'ne rapor almak için gittiğini belirterek, bu saldırının peşini bırakmayacağını ve takipçisi olacağını söyledi. Genç, raporun ardından suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Genç'e destek olmak için dükkana gelen Beyoğlu Kent Savunması gönüllüleri de bu yaşananlardan hesap sorması Genç'e her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Genç'in kendisi gibi kuaför olan eşi Nevin Akyıldız Genç, çalıştığı sırada gürültüleri duyarak dışarı çıktığını belirterek, "Dışarı çıktım. Baktım eşimin üzerine yürüyorlardı. Dışarıda sakallı bir beyefendi vardı. Ona ne olduğunu sordum. 'Yarın bu dükkanı kapattırıyorum' dedi bana. 'Buradan ekmek yiyemeyeceksiniz' dedi. Yanındaki kişiye de söyledi 'Yarın bu dükkan kapanacak" dedi.