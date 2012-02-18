AKP'li vekilin alkollü içki satanları 'fişleme' isteği tepki çekti

T24 - Alkollü içki satan işletmeleri isim isim isteyen AKP Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl, gelen tepki üzerine ikinci yazıda bu talepten vazgeçti.



TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı, 22 Aralık 2011'de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'na (TESK) resmi bir yazı göndererek, alkollü içki satan büfe, bakkal, market, birahane ve içkili lokantaların illere göre listesini istedi.

AKP'li Komisyon Başkanı Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl imzalı yazıda ayrıca, alkollü içkilerin adını afişe ederek satış yapan işyerlerinin bildirilmesi talep edildi. Gerekçe olarak 'Alkollü içki sektörünün etkin şekilde denetlenmesi, alkollü içki tüketiminin sağlığa, sosyal hayata ve ekonomiye verdiği zararların azaltılması amacıyla komisyonda yapılacak çalışmalar' gösterildi.

Ancak TBMM antetli talep yazısı TESK'te rahatsızlık yarattı. Durum şifai yolla Komisyon Başkanı Erdöl'e bildirildi. Bir milletvekili de Erdöl'ü arayarak 'isim isim liste istenmesinin doğru olmayacağı' uyarısında bulundu.

Bunun üzerine Erdöl, 27 Ocak 2012 tarihinde yeni bir yazı kaleme alarak TESK'e gönderdi. İlkinde alkollü içki satan işletmeleri isim isim isteyen Erdöl, ikinci yazıda bu talepten vazgeçti. Alkollü içki satan işletmelerle alkollü içkilerin adını afişe ederek satış yapan işletmelerin illere göre sayısını istedi. Bu talebin, 'Alkollü içki piyasasını düzenleyen yasal mevzuatın ilgili esnaf veya ticari işletmeleri ne ölçüde etkilediğine ilişkin çalışma amacıyla istendiği' vurgulandı.

Akşam Gazetesi'ne konuşan Cevdet Erdöl ise kendisini şöyle savundu:

"Komisyon Başkanı olarak benim görevim gençleri, çocukları, aileleri ve toplumu bağımlılıklardan korumak, kurtarmak ve bu amaçla çalışmalar yapmaktır. Alkollü içki satan işletmelere yönelik çalışmayı da bu amaçla, komisyon başkanı olarak başlattım. İlk yazıda yer alan, 'İşletmelerin isim isim listelerinin istenmesi' daktilo hatasından kaynaklanmış bir durum.

TESK'ten bilgi istemem, fişleme ya da andıç anlamına gelmemeli. Ben istihbaratçımıyım ki fişleme yapayım."