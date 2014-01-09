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AKP'li vekilden Zekeriya Öz'e ağır gönderme

AKP'li vekil Ali Aşlık'ın Savcı Zekeria Öz için Twitter hesabından yayımladığı mesaj tartışmaya yol açtı

09 Ocak 2014 11:21

AKP İzmir Milletvekili Ali Aşlık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz için, "Savcı Öz; Savcı Murat Gök gibi kendi sonunu kendi hazırlayacak! Ne demiş atalarımız: Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste..." sözleri ile ağır göndermede bulundu.

Ali Aşlık, Savcı Zekeriya Öz’e; Güzelbahçe Belediyesi / Sarmaşık, Buca Belediyesi / Arıkovanı, Urla Belediyesi / Hortum, Alaçatı Belediyesi / Fare Kapanı ve mafyatik yapılanmalara karşı Anafor gibi İzmir’de büyük tartışmalara yol açan operasyonlara imza atan Savcı Murat Gök üzerinden Twitter'dan mesaj yayımladı.

 

Murat Gök evinde ölü bulunmuştu

 

Aşlık’ın Twitter adresinden kullandığı mesajda ‘Savcı Öz, Savcı Murat Gök gibi kendi sonunu hazırlayacak!’ ifadesini kullanması tepki çekti. İzmir’deki görevinin ardından Samsun’a tayin edilen Gök, 2013 yılının Nisan ayında Adliye Lojmanları’ndaki evinde ölü olarak bulunmuştu.

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