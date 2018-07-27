AKP'li vekilden Trump'a: Eşkıyaca konuşmalar bunlar, biz tanırız bu lisanları

AKP Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Hamdi Çamlı, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in açıklamalarını eleştirdi ve "Eşkıya lisanı bu. Biz tanırız bu lisanları. Cumhurbaşkanımız Kasımpaşa'da doğmuştur. Ben de Fatih'in çocuğuyum, İstanbul çocuğuyum. Bu tip konuşmaları çok duymuşuz. Rüzgar konuşmalar, tehditkar konuşmalar, eşkiyaların konuşmalar" dedi.

ABD’li papaz Andrew Brunson'un ev hapsine alınmasının ardından ABD Başkan Yardımcısı Pence ve ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarında Türkiye’ye yaptırım uygulanacağı belirtilmişti. Ahmet Hamdi Çamlı, Akit TV'ye bağlanarak Trump ve Pence'nin bu tutumlarını eleştirdi.

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"Ben milletimle görüştüm"

Ahmet Hamdi Çamlı, Akit TV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Tam bir eşkıyaca açıklama bunlar. Demin başkan yardımcısının konuşmasına da şahit oldum. Twitter hesabımdan da kendimce paylaşımda bulundum. Tabii bunu bir eşkıyalık olarak görüyorum. Eşkıya lisanı bu. Biz tanırız bu lisanları. Cumhurbaşkanımız da çok iyi bilir. Kasımpaşa'da doğmuştur. Ben de Fatih'in çocuğuyum, İstanbul çocuğuyum. Bu tip konuşmaları çok duymuşuz. Rüzgar konuşmalar, tehditkar konuşmalar, eşkıyaların konuşmaları. Kaldırım altı merdiven insanlarının konuşmaları...

"Amerika gibi bir devletin başında bu tip insanların olması insanlığa sıkıntı veriyor"

Ahmet Hamdi Çaplı konuşmasına şöyle devam etti:

"Maalesef üzülüyoruz tabii Amerika gibi bir devletin başında bu tip insanların olması hem bizi üzüyor dolayısıyla insanlığa sıkıntı veriyor.

"Bu tip tehditleri asla kabul etmiyoruz, aynen iade ediyoruz. Ben milletimle görüştüm. O şimdi öyle söylüyor, diyor ki ‘Brunson'un kızıyla, ailesiyle şunla bunla görüştüm.

"Ben de milletimle görüştüm. 15 Temmuz'da 250 tane şehitle görüştüm, aileleriyle. 2000 tane gazimizin aileleriyle görüştüm. Onun açıklamasından sonra hemen birkaç dakika içinde. Gazze'yle görüştüm, Filistin'le görüştüm, Ortadoğu'yla görüştüm. Onlar da diyor ki 'bizi böyle tehdit etmesin. Bu alçaklıkları çok iyi biliyoruz, tanıyoruz. Ve bu milletin Cumhurbaşkanı’na bu aziz milletin cumhurbaşkanına, aziz Cumhurbaşkanı’na bu tip tehditlerini kabul etmiyoruz, aynısını misliyle iade ediyoruz."

"Arkamızda milyarlık ümmet var, insanlık var"

"Bizim Kasımpaşa'nın, Karagümrük'ün, İstanbul'un da lisanında bu tip lisanlara karşı verdiği bir cevaplar vardır: Azdan az gider, çoktan çok gider diye.

"Böyle terbiyesizliklere böyle aşağılık konuşmalara asla prim verecek halimiz yok. Reddediyoruz tümüyle."

Çamlı, Türkiye'nin de bir yanıtı olacağını belirtti ve "Arkamızda milyarlık ümmet var. İnsanlık var" dedi.