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AKP'li vekilden temsili Cumhurbaşkanlığı seçimi pusulası

AKP’li Milletvekili Abdulkadir Emin Önen sosyal medyada '10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Oy Pusulası' yazılı fotoğraf paylaştı

06 Haziran 2014 02:41

AKP’li Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, twitterda 'eminonen' hesabından, 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy pusulasında adayların resmi olacak' diye takipçilerine paylaşımda bulundu. 

Önen, paylaşımına üzerinde '10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Oy Pusulası' yazılı fotoğrafta ekledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun fotoğrafının üzerine yer aldığı temsili oy pusulasında, Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafının altında 'evet' mührünün yer aldığı görüldü. Milletvekili Önen'in yaptığı bu paylaşım, takipçileri tarafından da paylaşıldı. 

 

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