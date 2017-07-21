AKP'li vekilden sinagog önünde yapılan 'İsrail protestosu'na tepki

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü ve AKP Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Alperen Ocakları'na bağlı olduğunu söyleyen bir grubun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dedektör yerleştirilmesini öne sürerek Neve Şalom Sinagogu önünde yaptığı "gösteri"ye tepki gösterdi.

Sputnik'te yer alan habere göre; İsrail'in, Türkiye Yahudilerinin ibadet mekanı olan sinagog önünde protesto edilmesini ‘provokasyon' olarak nitelendiren Usta, "İsrail'in yaptığı yanlıştır. Ama öbür taraftan bunu fırsat bilip de bizimle birlikte yıllardır barış içinde yaşayan farklı dine mensup insanlara da saldırılara müsaade etmemek lazım. Böyle bir şeye bizim insanımız fırsat vermeyecektir. Ama bu tür provokasyonlara çok açık durumdayız, bu bir gerçek. Buna karşı uyanık olmalıyız, bir olmalıyız" diye konuştu.

Alperen Ocakları'ndan 'protesto'

İsrail devleti tarafından Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörleri yerleştirmesinden sonra yaşanan olaylar "nedeniyle" Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'nun önüne gelen Alperen Ocaklarına bağlı bir grup, burada İsrail'i "protesto" etti. "Ellerinde Mescid-i Aksa'yı kuşatan Siyonistler unutmasın ki Sultan Abdülhamit Han'ın torunları ölmedi. Bir gece ansızın bütün mabetlerinizi kuşatırız" yazılı pankartlar bulunan grup adına konuşan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican "Biz burada eylem gerçekleştiriyoruz. Siyonistler aklını başına alsınlar. Bizim kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünü engellemesinler. Nasıl orada bizim ibadet özgürlüğümüzü engelliyorsanız, bizde sizin burada ibadet özgürlüğünüzü engelleriz. Nasıl bugün burada durduysak, yarın da geliriz. Buradan içeriye giremezsiniz" dedi.

Mican, son olarak LGBT-İ'lere yönelttiği nefret söylemleri ile gündeme gelmişti.

Alperen Ocakları'nın sinagog önünde yaptığı eyleme Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'ndan tepki geldi. Topluluğun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu akşam Neve Şalom sinagogumuz önünde yapılan provokatif gösteriyi kınıyor, ilgili makamlardan gereğinin yapılmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Saldırılara müsaade etmemek lazım"

İsrail'in Neve Şalom Sinagogu önünde protesto edilmesiyle ilgili Sputnik'e konuşan AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Leyla Şahin Usta, "Öncelikle Mescid-i Aksa'nın İsrail askerleri tarafından işgal altına alınması yanlış bir şey. Orası Müslümanlar için kutsal bir mabet. Oraya giriş çıkışları kontrol altına almaları doğru değil. Öncelikle bu ablukanın kesinlikle kaldırılması gerekir. İsrail'in yaptığı yanlıştır. Ama öbür taraftan bunu fırsat bilip de bizimle birlikte yıllardır barış içinde yaşayan farklı dine mensup insanlara da saldırılara müsaade etmemek lazım. Böyle bir şeye bizim insanımız fırsat vermeyecektir. Ama bu tür provokasyonlara çok açık durumdayız, bu bir gerçek. Buna karşı uyanık olmalıyız, bir olmalıyız" dedi.

"Birliğimizi bozacak davranışlar"

İsrail'e çağrıda bulunan Usta, "İsrail'in işgalinin bir an önce kalkması için çağrıda bulunuyoruz. Bu yanlış bir şey. Müslümanların kutsal bir mekânına abluka uygulamak yanlış bir şey. Hele ki bugün mübarek Cuma günü, bunu devam ettirmeleri daha da yanlış" diyen Usta, Neve Şalom Sinagogu önündeki protesto ile ilgili olarak ise "Türkiye içinde bu tür provokasyonlara bizim insanlarımız gelmeyecektir diye düşünüyorum. Bu tür provokasyonlar ne Müslümanlara hizmet eder ne de birliğimize bütünlüğümüze fayda edecek şeylerdir. Tam tersine bunlar bizim birliğimizi bütünlüğümüzü bozacak davranışlardır. O yüzden kimse endişe etmesin, güvenlik güçlerimiz de buna müsaade etmeyecektir. Bizler de bu konuda hassasız. Bizler de bu tip uyarılarda bulunuyoruz, bugüne kadar bu tip provokasyonların olması için çok çaba sarf edildi ama olmadı, bundan sonra da olmayacaktır inşallah" diye konuştu.

"İsrail ile Türk Yahudi topluluğu arasında ayrım yapılmalı"

İsrail devleti ile Türkiye Yahudi toplumunun arasında ayrım yapılması gerektiğini vurgulayan Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de Osmanlı'dan beri barış ve huzur içerisinde yaşayan bir Yahudi topluluğu var. Nazi soykırımından kaçıp bize sığınmış insanlar bizim içimizde hala barış ve huzur içerisinde yaşıyorlar. İsrail'in yaptığı farklı bir boyut, onun yapmış olduğu ideolojik bir şey. Ama bizim içimizde yıllardır bizimle beraber komşumuz, eşimiz dostumuz olarak yaşayan insanlar farklılar. Biz onların inançlarına, dinlerine saygılıyız. Onlar bize saygılılar, bu noktada hiçbir sıkıntı yok. İsrail'in yapmış olduğu ayrıdır, bu tamamen ideolojik bir boyuttur ve yıllardır Filistin'e yapmış olduğu zulmün son aşamasıdır."