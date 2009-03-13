AKP'li vekilden polis müdürüne tehdit

Konya’da suç örgütü lideri Nusret Argun ile telefonlaştığı gerekçesiyle hakkında fezleke hazırlanan AKP Konya Milletvekili Abdullah Çetinkaya’nın, operasyonu yürüten polis müdürünü telefonla tehdit ettiği ortaya çıktı



Konya’da Okyanus şirketler grubuna yönelik organize suç örgütü operasyonu sırasında suç örgütü lideri işadamı Nusret Argun ile telefon görüşmeleri yaptığı gerekçesiyle hakkında fezleke düzenlenen AKP Konya Milletvekili Abdullah Çetinkaya’nın, operasyonu yürüten polis müdürünü telefonla tehdit ettiği ortaya çıktı.



Kardeşi de dosyada çıktı



Okyanus operasyonu dosyasında yer alan bilgilere göre, Çetinkaya’nın kardeşi Ubeydullah Çetinkaya’nın, polisin teknik takipleri sırasında Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nin 19 Kasım 2007’deki Genel Temizlik ve Yemek Pişirme ve Dağıtım İhalesi’ne fesat karıştırılması olayına katıldığı belirlendi. Hakkında, soruşturma savcısınca adli işlem başlatıldı.



Bu kapsamda, 24 Eylül 2008’de Konya Emniyeti KOM Şubesi’ne gelen kardeş Çetinkaya, şüpheli konumunda ifadesi alındıktan sonra savcı talimatıyla serbest bırakıldı. 15 Ekim’de Çetinkaya’nın TBMM’deki sekreteri, operasyonu yöneten Şube Müdürü Anadolu Atayün’ü cep telefonundan aradı. Çetinkaya ile Atayün arasındaki konuşma, tutanağa şöyle geçti:



“Telefon bağlanınca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Anadolu Atayün. ‘Sayın vekilim bir konu varmış aramamı istemişsiniz’ demem üzerine, Abdullah Çetinkaya olarak kendisini tanıtan şahıs, ‘Bu soruşturmaya kardeşimin adının karıştırılması ahlaksızca bir iş. Bu işin sonu kötü olacak’ dedi.



Bunun üzerine, kendisine adli bir dosya ile ilgili görüşemeyeceğimi ancak başka bir konu varsa yardımcı olabileceğimi söyledim. Kendilerinin sert ve tehditkâr bir tonla, ‘Bu işin sonu kötüye gidiyor, kapat’ şeklinde konuşması üzerine, kendisine ‘Peki anladım iyi günler diliyorum’ diyerek telefon görüşmesine son verdim.”



Bu görüşmenin ardından soruşturma savcısı Ayhan Ünal ile toplantıya giren Atayün, olayı Ünal’a aktardı. Ünal’ın, görüşmeye ilişkin tutanak yapılarak dosyaya konulması talimatı üzerine, görüşme kaydı tutanak haline getirilip soruşturma dosyasına konuldu. Ancak, Çetinkaya’nın milletvekili dokunulmazlığı olması nedeniyle herhangi bir işlem yapılamadı.

