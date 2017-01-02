AKP’li vekilden Milli Gazete’ye sert tepki

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Milli Gazete'nin 31 Aralık tarihinde sürmanşetten yayınladığı ve yılbaşını kutlamaya hazırlanan vatandaşlara seslenen, "Bugün son gün, bu uyarı son uyarı, kutlama!" başlıklı haberi sert bir dille eleştirdi. Yeneroğlu, “Manşetinizin nefret tellallığı olduğunu anlamadan toplumsal barışta yoksunuz” ifadesini kullandı.

Yeneroğlu'nun tweetleri şöyle:

"Değerlerinize güveniyorsanız akli selim ile müjdeler gibi önereceksiniz. Kin ve nefret tellallığı yapan tabii ki kin ve nefrete maruz kalır.

"Özeleştiri yerine lince maruz kalıyoruz şeklinde savunma edasına girerseniz hiç ders çıkarmadığınızı göstermiş olursunuz.

"Nasıl birileri zihinsel kundaklamayla sizi hedef gösteriyorsa siz de biz başklarının yaşam biçimine saygı gösterdik mi sorusunu soracaksınız

"Şüphesiz IŞİD barbarları sizi takip edip eylem yapmadı. Ancak manşetinizin nefret tellallığı olduğunu anlamadan toplumsal barışta yoksunuz.

"Başkasının yaşam biçimine saygı göstermeyen kendi yaşam biçimine saygı gösterilmesini bekleyemez.

"'Bu uyarı son uyarı' diyene sorarlar, bu tehdit kime ve ne adına diye? Tehditle davet olmaz. Davet öneridir, reddedebilirsiniz."