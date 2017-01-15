AKP’li vekilden Kılıçdaroğlu’na hakaret!

AKP Konya Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Sözcüsü Leyla Şahin Usta, Twitter hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret etti.

Usta, CHP’lilerin anayasa değişikliği teklifi oylamalarında yaptığı yavaşlatma eylemi sonrası “CHP 5 gündür düşünmeden oy kullanıyormuş bu gece düşünmeye karar vermişler.#keMal’inchpsi" diyerek Kılıçdaroğlu’na hakaret etti.

Usta, ayrıca “CHP lideri kabinde 5 dk da ancak kullanabildi oyunu.Tabi CHP alışık değil bu kadar çalışmaya kafa kaldırmıyor demek ki” ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Sözcüsü de olan Usta’nın bu mesajları sosyal medyada da tepki gördü.