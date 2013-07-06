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AKP'li vekilden kask numarası olmayan polis açıklaması

Taksim'deki müdahalede kask numaraları olmayan polislerin göreve yeni başladığı öne sürüldü

06 Temmuz 2013 23:48

Gezi Parkı eylemlerinde sık sık gündeme gelen "kask numarası olmayan polisler" bugün Taksim Meydanı'nda bir kez daha ortaya çıktı. Akşam saatlerinde düzenlenen gösterilerde bazı polislerin kask numaralarının olmaması dikkat çekti. Konuyla ilgili hükümet kanadından ilk açıklama AKP Aydın Milletvekili Mehmet Erdem’den geldi. Erdem, kask numarası olmayan polisleri göreve yeni başladığını öne sürdü.

 

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Ak Parti milletvekili Mehmet Erdem, Taksim'deki müdahalede bazı polislerin kask numarasının olmamasıyla ilgili Twitter hesabında şöyle yazdı: İçişleri Bakanı Sayın Muammer Güler ile görüştüm. İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Hüseyin Çapkın'ı aradı, çevik kuvvete yeni alınan polislermiş, kask numaraları yeni yazılacak."

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