AKP'li vekilden ilk başörtülü rektöre: Hangi cemaatin elemanısın?

AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Türkiye’deki ilk başörtülü rektör olan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç’ı sert bir dille eleştirerek, “Rektör hangi cemaatin elamanı? Eğer F tipi Pelsilvanya'nın emrinde değilse o halde şu sorulara cevap versin. Kaç öğretim üyesi görevlerinden ayrıldı? Neden ayrıldı? Yoksa bunlar 'Pensilvanya'nın emrine giremem' diyenler miydi? Kaç tanesinin görevine son verildi? Kaç tanesi farklı üniversitelere uzaklaştırıldı?” dedi.

F tipi örgüt

Doğan Haber Ajansı’ndan Canan Altıntaş’ın haberine göre, AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Türkiye’deki ilk başörtülü rektör olan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile üniversite yönetimi hakkında ağır suçlamalarda bulundu.

İçten, "Diyarbakır'da F tipi örgüt, vakıf üniversitesi kurdular. Buradan bütün Diyarbakır'a sesleniyorum, lütfen bu konuyla ilgili kamuoyu oluşturun. Dicle Üniversitesi'nin devletin verdiği ödenekleri nasıl kullandıklarını biliyoruz. Jale hanım geldikten sonra üniversiteye Diyarbakırlıların dışında 80 ilden ithal bir sürü eleman getiriyorlar. Ama bunlara ne diyorlar biliyor musunuz, bak kardeşim ben seni getiriyorum maaşının yüzde 15-20 ne koparırsa F tipi örgütüne haraç olarak verildi mi? Kimlerin maaşları kesildi. Kaç tane öğretim görevlisi görevdeyken görevden alındı, uzaklaştırıldı."

65 maddelik liste

Cuma İçten, 65 maddelik 'Dicle Üniversite rezaletleri' başlığında hazırladığı iddiaları da açıkladı. İçten'in iddialarından bazıları şöyle:

"Devletin verdiği ödenekler Dicle Üniversitesi tarafından nasıl ve nerelere kullanıldı? Devlet ihale yönetmeliklerine uyuldu mu, yoksa teklif ve davetiye usulü ilemi ihaleler yapıldı? Yapılan ihaleler hangi firmalara verildi? Bu firmaların sahipleri kimlerdir? Devletin üniversiteye tahsis ettiği araziler, gayrimenkuller hangi firmalara peşkeş çekildi? Bunlar hep aynı isimlere mi verildi? Rektör Jale hanım geldiğinden bu yana kaç kadro tahsis edildi? Tahsis edilen bu kadrolarda kaç tane haşhaşi vardır?

Rektör hangi cemaatin elamanı? Eğer F tipi Pelsilvanya'nın emrinde değilse o halde şu sorulara cevap versin. Kaç öğretim üyesi görevlerinden ayrıldı? Neden ayrıldı? Yoksa bunlar 'Pensilvanya'nın emrine giremem' diyenler miydi? Kaç tanesinin görevine son verildi? Kaç tanesi farklı üniversitelere (Çok nitelikli olmalarına rağmen) uzaklaştırıldı?

Asıl genel sekreter varken ve Jale hanım tarafından imzalanarak atanmış biri varken, Sabri Eyigün denen korsan genel sekreter kim oluyor?

Akademik kadrolar dağıtılırken yapılan sınavlar öncesinde sınava girecek kendi elamanlarına sınavdan bir iki gün önce sınav soruları dağıtılıp bilgiler verildi mi ? Hadi bakalım yok desinler?

Dicle Üniversitesi teklif ve davetiyeli işlerde Haşhaşiler örgütüne haraç istedi mi ? Hangi firmalar bu örgüte haraç vermek zorunda kaldılar? 2007 dönemine ait üniversite hesapları Sayıştay tarafından incelemeye alındı sonuç olarak birçok kalemde yaklaşık 200 milyon yani eski rakamla 200 trilyon yolsuzluk tespit etmiş ve Sayıştay kamu zararının giderilmesi ile ilgili mevcut şu anki yönetime ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlerin yapılmasını raporda istediği halde bu konu hakkında neden bir işlem yapılmadı?

Yoksa bu para birilerinin himmet gecelerinde topladığı rakamlara bakıldığında bu bir çerez parası mı? Dicle Üniversitesi F tipi örgütün farklı üniversitelere docentlik kazandırarak eleman kaydırdıkları bir üretim merkezi mi?"

Çözüm süreci iddiası

Cuma İçten, sorularının devamında 'Çözüm sürecinde' üniversitede öğrenciler arasındaki çatışmalarda ve Türkiye'ye sıçrayan olaylarda üniversite yönetimin katkısı olup olmadığını sorarken bu süreçte 900 ağacın kimler tarafından seçim sürecine girerken hangi amaçla kesildiğini öğrenmek istedi. İçten, "Artuklu Üniversitesi yıllar öncesinden risk alıp önderlik yaparken sizler yıllarca binlerce imza toplanmasına rağmen neden Kürtçe ve Zazaca bölümleri açmadınız? Kalkınma Ajansı üzerinden Dicle Üniversitesi ve öğretim görevlilerine ne kadar proje adı altında para aktarılmıştır. Bu paraların akıbeti ne olmuştur? 2011 yılında hastanenin temizlik ihalesi yapılmış ve ilk ihalede yüzde 9 ile onaylanmayan ihale ne hikmet ise ikinci ihalede yüzde 25 ile onaylanıyor. Bu onaylayan kişi kim? Ve bu onaydan dolayı F tipi örgüte 500 bin TL haraç verildi mi?" dedi.