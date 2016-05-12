AKP'li vekilden HDP'li Meral Danış Beştaş’a: Çirkin şey!

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, kadına şiddetin farklı yöntemlerle uygulandığını belirterek, AKP Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun HDP'li Meral Danış Beştaş kürsüde konuşurken "Ben senin çirkinliğine bir şey diyor muyum? Çirkin şey" diye aşağılamaya çalıştığını söyledi.

HDP'li Filiz Kerestecioğlu, TBMM'de yaptığı basın toplantısında, geçtiğimiz 10 Mayıs günü Kızılay Konur Sokak'ta eski sevgilisi polis memuru Batuhan H. tarafından silahla öldürülen Necmiye Ceren B. cinayetini gündeme taşıdı.

Kerestecioğlu, Konur Sokak'ta kadınların 'kadın güvenliği' için toplanmalarına izin verilmediğini; ancak Necmiye Ceren'in o sokakta öldürüldüğünü bildirdi. Ceren'in Hakkari'de görevli polis arkadaşı tarafından öldürüldüğünü anımsatan Kerestecioğlu, "Savaşın bir başka yüzünü mü görüyoruz şimdi? Defalarca burada 'Bu savaş yalnızca Kürt illerinde yaşayanlara ölüm getirmeyecek, kadınların yaşamını derinden etkileyecek' demiştik. Hakkari'de görev yapan bir polisin Ankara'ya gelir gelmez eski nişanlısını öldürmesi nasıl bir ruh halinin tezahürüdür?" diye konuştu.

"Erkekçe zulüm taktikleri işkence odalarından Meclis'e uzanıyor"

Kerestecioğlu, 10 Mayıs Salı günü Genel Kurul'da AKP Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun HDP'li Meral Danış Beştaş kürsüde konuşurken "Ben senin çirkinliğine bir şey diyor muyum? Çirkin şey" diyerek aşağılamaya çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir iktidar milletvekili kürsüde konuşan hatip kadın olunca nasıl defalarca kendi aklının çirkinliğini ortaya koyan sözlerle erkekliğini kullanabiliyor. İşkencecileri 80'lerde, 90'larda aşağılamak için kadınlara söyledikleri sözlerdi bunlar. Adeta erkekçe zulüm taktikleri işkence odalarından Meclis'e, evlere uzanıyor. Kadınları çirkin-güzel, iffetli-iffetsiz gibi tasniflerle aşağılayabileceklerini düşünüyorlar. Ama yanılıyorlar. Kadınlar 'erkek adalet değil, gerçek adalet' istiyor. Kadınlar artık 'makbul kadın' politikaları ve boşanmaların nedeniyle değil kendi yaşam haklarıyla ilgilenen siyasetçiler istiyor."

O diyalog tutanaklara böyle yansıdı

Öte yandan Meral Danış Beştaş ve Hakan Çavuşoğlu arasında yaşanan diyalog tutanaklara şu şekilde yansıdı:

Hakan Çavuşoğlu (Bursa) - Ben senin çirkinliğine bir şey diyor muyum! Çirkinliğine bir şey diyor muyum ben senin!

Meral Danış Beştaş (Devamla) - Uluslararası Ceza Mahkemesinin önünde…

Hakan Çavuşoğlu (Bursa) - Ahlaksız!

Meral Danış Beştaş (Devamla) - Ahlaksız sizsiniz!

Başkan - Sayın milletvekilleri, lütfen…

Hakan Çavuşoğlu (Bursa) - Ben senin çirkinliğine bir şey diyor muyum!

Meral Danış Beştaş (Devamla) - Siz en büyük ahlaksızsınız ve terbiyesizsiniz biliyor musunuz!

Hakan Çavuşoğlu (Bursa) - Çirkinliğine bir şey diyor muyum ben senin!

Hakan Çavuşoğlu (Bursa) - Gülmeme takmışsın, çirkin şey!"