AKP'li vekilden F.Bahçeli Emre hakkında suç duyurusu

T24 - AKP Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş, Fenerbahçe-Ankaragücü maçı öncesi Ankaragücülü oyuncu Kağan Söylemezgiller’e gönderilen mesajlar, elinde bulunan CD ve imzasız mektup ile ilgili olayda adı geçen şüpheliler Emre Belözoğlu ve Ekrem Okumuş hakkında "şike" iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.





Avukatı Ahmet Metin Genç ile Trabzon Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Göktaş, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynanan ve evsahibi ekibin 6-0’lık galibiyeti ile sonuçlanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçı öncesi, Ankaragücülü oyuncu Kağan Söylemezgiller’e gönderilen mesajlar, elinde bulunan CD ve imzasız mektup ile ilgili açıklama yaptı.

Göktaş, Fenerbahçe-Ankaragücü maçından sonra kamuoyuna çeşitli açıklamalarda bulunduğunu belirterek, "Biz Ankaragücü’den bir futbolcuya Emre Belözoğlu tarafından telefon edildiğini söylemiştik. Bu futbolcunun ismini de açıklamamıştım. Daha sonra ise futbolcunun Kağan Söylemezgiller olduğu ve mesajın içeriği ortaya çıktı. Tüm kamuoyu da bunu duydu. Bundan sonra bana bir imzasız mektup geldi. Bu mektupda tüm detaylar belirtiliyordu" dedi.

Göktaş’ın avukatı Ahmet Metin Genç ise Fenerbahçe-Ankaragücü maçı öncesi Ankaragücülü oyuncu Kağan Söylemezgiller’e gönderilen mesajlar, ellerinde bulunan CD ve imzasız mektup ile ilgili olayda adı geçen şüpheliler Emre Belözoğlu ve Ekrem Okumuş hakkında "şike" iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Ligin şaibeli olduğuna ilişkin iddiaların bulunduğunu öne süren Genç, bu konuda da çalışmalarını tamamladıktan sonra suç duyurusunda bulunabileceklerini belirterek, "Soruşturmanın sağlıklı ve cesur bir şekilde yürütüleceğine inanıyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından Göktaş ve Genç, şikayet dilekçesi ile CD ve imzasız mektubu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.









