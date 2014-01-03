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AKP'li vekilden Arınç'a 'Çıt Çıt'lı Tweet

Bülent Arınç'ın siyasilerin sosyal medya kullanımını eleştiren sözlerinin ardından AKP Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Twitter'da 'çıt çıt'lı mesaj yazdı

03 Ocak 2014 19:00

Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın sosyal medyada tartışmalar yaratan siyasileri  'İnsanlar çıt çıt çıt, şu kadar tweet attım, şu kadar retweet aldı, elinin körü oldu' sözleriyle eleştirmesinin ardından AKP Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Twitter'da Arınç'a yönelik 'çıt çıt'lı mesaj yazdı.

Twitter başta olmak üzere siyasilerin sosyal medyayı kullanma alışkanlığının ‘hastalık haline’ geldiğini söyleyen Arınç öncelikle Bakanların bu işten vazgeçmesini tavsiye etti.

Arınç konuyla ilgili şunları söyledi:

''Biz tweet hesabımızdan kimseyi rencide edecek, ‘flaş bir şeyler yazalım, trend topic olsun’ hevesinde değiliz. Ama bu öyle bir hastalık haline geldi ki, bakıyorsunuz bakan arkadaşlarımız bile çıt çıt çıt, elinde cep telefonu sabahtan akşama kadar bunlarla uğraşıyorlar.

Bu işten vazgeçsinler, öncelikle bakanlar. Danışman sıfatı taşıyan insanlar çıt çıt çıt, şu kadar tweet attım, şu kadar retweet aldı, elinin körü oldu.  Bunlar iş değil. Bunlar yazılıp çizilince tabi bir tartışma başlıyor.''

 

AKP'li vekil tweet attı: 'çıt çıt da çıt çıt'

 

Arınç'ın bu sözlerinin ardından AKP Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Twitter'da şu mesajı yazdı:
''çıt çıt çıt çıt
çıt çıt da çıt çıt
çıtı çıtı çıt çıt''

ETİKETLER

çıt çıtBülent ArınçFatih ŞahinTwittersosyal medyaAKP
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