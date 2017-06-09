AKP'li vekilden Arda Turan'a çağrı

Barcelonalı futbolcu Arda Turan’ın gazeteci Bilal Meşe'ye şiddet uygulamasıyla başlayıp, Milli Takım'ı bırakma kararıyla tırmanan krize hükümet kanadından tepki geldi. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi, İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Arda Turan hakkında, "Bir Ağabeyi olarak tavsiyede bulunayım, 'Bir hata ettim özür diliyorum’ diyerek kendisini çok daha yüceltebilir" dedi.

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"Milli Takım'ı terk ettiğini söylemesi bunun milli duygulardaki eksikliğini gösterir" diyerek Milli Takım eski kaptanına yönelik eleştirilerine devam eden AKP’li Metiner, T24'e Arda Turan hakkında şunları söyledi:

"Başarısı oranında mütevazı

olmayı da başarabilseydi..."

"Kime yönelik olursa olsun linç girişimini tasvip etmek mümkün değil. Kim hangi işlemi yapmış olursa olsun eleştirebilirsiniz hatta dışlayabilirsiniz ama yapıp ettiğinden dolayı onu bir linçe tabi tutmak asla kabul edilebilir bir şey değil."

"Terk ettiğini söylemesi, milli

duygulardaki eksikliğini gösterir"

"Arda Turan’ın spor başarısı ortada, ama her başarı aynı zamanda mütevazılığı gerektirir, başarısı oranında mütevazı olmayı da başarabilmeliydi. Kendisine yakışan Türk milletinin bir mensubu olarak daha çok mütevazı olmasıydı. Evet genç yaşında mili forma giydi, kaptan oldu, yurt dışında alnımızı ak eden girişimlerin içinde oldu.

"Milli Takım'ı terk ettiğini söylemesi bunun milli duygulardaki eksikliğini gösterir. Milli Takım terk edilmez, milli takımın terk edildiği o şekilde kibirli ve küstah bir dille de ifade edilmez.

Çekilirsiniz, sizin ‘ben bundan sonra yokum’ dediğiniz takım herhangi bir takım değil, bu milletin manevi şahsıyla cisimleşmiş bir takımdan söz ediyoruz. Dolasıyla öyle kibirli ve küstah bir tavırla 'ben Milli Takım'ı bıraktım, gittim' demek yakışıksız olmuştur. Bundan dolayı her türlü eleştiriyi hak ediyor ama linç girişimin tasvip etmek mümkün değil."

"Arda’ya yakışan, Türk halkında özür dilemesidir"

"Arda’ya bir abisi olarak tavsiyede bulunayım, 'Bir hata ettim özür diliyorum’ diyerek çok daha kendisini yüceltebilir. Böyle şey ağzıyla, ‘Ben rahatsız değilim’ gibi daha da küstah bir tavır içine girerse kendisini savunacak hiç kimseyi bulamaz. Kendisine yakışan Türk milletinin bir ferdi olarak açık yüreklilikle çıkıp ‘Ben hata işledim, yanlış konuştum, niyetimden bağımsız gelişen bu süreç beni rahatsız ediyor, dolayısıyla sözlerimden dolayı Türk halkından özür diliyorum' demesidir. Bu kendisini yüceltir. Bunu demese bile bu yapıp ettiğinden dolayı Türkiye’yi iyi temsil etmiş bir gencimizin linçe tabi tutulmasını tasvip etmek mümkün değildir."