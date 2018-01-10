AKP'li vekilden AKP'li belediyeye AVM ve rezidans uyarısı: Ağır vebal altında kalırız

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli'de yapılacak olan imar değişikliğini eleştirdi. Real AVM'nin bulunduğu 35 dönümlük arazide, inşaat yoğunluğunun ve kat sayısının artırıldığını açıklayan Yılmaz, buradaki AVM ve rezidans projesine İzmit Belediyesi'nin olumsuz görüş belirttiğini hatırlattı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülecek AVM ve rezidans projesinin reddedileceğini umduğunu söyleyen Yılmaz, “Üzerimde taşıdığım sorumluluk gereği bu düzenlemeye karşı olduğumu kamuoyu ile paylaşmayı gerekli görüyorum. İmar artışı rant iddialarını da gündeme getirecektir, ağır vebal altında kalırız” dedi.

Sözcü'nün haberine göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından mecliste görüşülecek olan imar değişikliği ile Real AVM arazisi Merkezi İş Alanına dahil edilecek. Bu değişiklik ile birlikte arazinin emsali 1'den 2.35'e, kat sayısı ise 3'ten 10'a çıkarılacak. Bu değişiklik Kocaelililerin tepkisini çekerken, AK Parti'li vekilin de eleştirilerine neden oldu.

Ağır bir vebal

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Real Alışveriş Merkezinin bulunduğu 35 dönümlük arazinin imar tadilatı yapılması iddialarıyla ilgili olarak sosyal medyahesabından görüşlerini paylaştı. Yılmaz, bölgeye AVM ve rezidans dikilecek olmasının gelecek kuşaklara büyük zarar vereceğini ifade etti, "Ağır bir vebale ortak oluruz" dedi. Yılmaz, "İzmit'imizin merkezi böyle bir AVM/Rezidansı kaldıramaz. Real AVM'nin bulunduğu 35 dönümlük arazide, inşaat yoğunluğu ve kat adeti arttırılmış. AVM/Rezidans projesinin hayata geçmesi için bir imar değişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geleceğini, şehrimizin bir milletvekili olarak basından duydum" dedi.

Trafik kilitlenir

"Ana ulaşım akslarına cephe, ana kavşakların tam ortasında yer alacak böylesine devasa ve çok katlı (10 kat) bir AVM/Rezidans'ın şehir trafiğini kilitler" diyen Yılmaz şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın her fırsatta eleştirdiği dikey mimari ile kentin silüetini bozacağı muhakkaktır. Ekstra bir imar artışı ise imar rantı iddialarını beraberinde getirecektir. Üzerimde taşıdığım sorumluluk gereği bu düzenlemeye karşı olduğumu kamuoyu ile paylaşmayı gerekli görüyorum. İzmit Belediyemizin olumsuz görüş verdiği bu düzenlemeyi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinin de, şehrimizin geleceğini düşünerek reddedeceğini ümit ediyorum. Aksi halde yaşadığımız kente ve gelecek kuşaklara karşı ağır bir vebale ortak olunacaktır"