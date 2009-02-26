AKP’li vekil son anda gitmekten vazgeçti

THY uçağı Hollanda’da düştü

Bahçekapılı, yaşadığı şoku şöyle anlattı: "Erken gidip dolaşmak istedim. Sonra uykusuz kalırım diyerek son anda bugün (dün) 14.00 uçağına bilet aldım. Ama havaalanına gidince binmekten son anda vazgeçtiğim uçağın düştüğünü öğrendim. Şok oldum, beynimden vurulmuşa döndüm. Çok moralim bozuldu. Gitmekten vazgeçtim."