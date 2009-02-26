AKP’li vekil son anda gitmekten vazgeçti

Uçağa 135 kişi bilet almıştı. Ancak 127’si uçağa bindi. Partisinin Amsterdam’da yapılacak AB-Türkiye ilişkileri panelinde konuşmacı olarak görevlendirdiği AKP İstanbul Milletvekili Ayşenur Bahçekapılı da, düşen THY uçağına binmekten son anda vazgeçti.
THY uçağı Hollanda’da düştü
Bahçekapılı, yaşadığı şoku şöyle anlattı: "Erken gidip dolaşmak istedim. Sonra uykusuz kalırım diyerek son anda bugün (dün) 14.00 uçağına bilet aldım. Ama havaalanına gidince binmekten son anda vazgeçtiğim uçağın düştüğünü öğrendim. Şok oldum, beynimden vurulmuşa döndüm. Çok moralim bozuldu. Gitmekten vazgeçtim."