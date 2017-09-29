AKP'li vekil şikâyet etti; 'Mahrem' kitabıyla ilgili haberlere 'yasak' getirildi

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in 15 ayrı yasaklama talebi doğrultusunda İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla ODA TV Yöneticileri Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın birlikte kaleme aldıkları "Mahrem" kitabıyla ilgili internet linki ve haberlere dair yasaklama kararı alındı. Kararda kitabın satış linklerine ve konuyla ilgili haberlere yasak kararı getirildiği ifade edildi.

Kararın detayları da kamuoyuyla paylaşıldı. AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç toplamda 15 ayrı yasaklama talep etmiş. Bu talep doğrultusunda “Mahrem / Gizli Belgelerde Türkiye’nin Sırları" adlı kitaba dair yapılan tüm haberler, sosyal medya paylaşımları ve satış linklerine yasak getirildi. Kararla birlikte kitabın satışı fiilen yasaklandı.

Birgün'de yer alan habere göre söz konusu kitapta AKP dönemindeki yolsuzluk haberleri ve Amerikan gizli belgelerinde hem 'FETÖ’nün hem de AKP’nin nasıl yer aldığı bilgilerine geniş biçimde yer veriliyor.

Rahatsızlığın kaynağı

Kitabın çarpıcı bölümlerinden bir tanesinde ise AKP’li Güvenç ve FETÖ arasındaki olduğu iddia edilen ilişkiye dair çarpıcı bilgi yer alıyor.Kitapta; Fethullah Gülen’in kardeşi S. Gülen’in ve yeğeninin de şüpheli olduğu soruşturma dosyasının üstünün AKP-Cemaat ortaklığıyla örtüldüğü anlatılıyordu. Kitaptaki iddiaya göre; dönemin Erzurum Valisi, bugünün AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç mağdur S.Ö.’nün kaldığı yurdu basmış ve “Hoca’ya (Fethullah Gülen’e) komplo mu kuruyorsunuz” diye çıkışmıştı. Kitabın yayınevi olan Kırmızı Kedi yayınevi de söz konusu engellemelere ilişkin bir açıklama yayımlayarak yasal yollardan mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.