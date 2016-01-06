AKP'li milletvekilinden karayollarına tepki: Yatan şef bozuntuları hesap verecek!

Ak Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, kardan kapanan köy yollarının açılmasına Karayolları ekiplerinin destek vermediğini iddia ederek Facebook üzerinden tepki gösterdi. Demir, "Akşam 21.00'de telefonlarını kapatan ve yatan şef bozuntuları da, 'talimat gereği' deyip ana güzergahtan 100 metre içeride hastaya yol açtırmayan kendini müdür zannedenler de hesap verecekler" yazdı.

DHA'dan Gürkan Yılmaz'ın haberine göre; Ak Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, özellikle sahil kesimindeki ilçelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması çalışmalarını yakından takip etti. Demir, Cide İlçesi Çakırlı Köyü yolunda çalışırken devrilen greyderin kurtarılmasıyla ilgili bilgi ve fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında paylaşıp, ilçelerde köy yollarının açılması için çalışan ekiplere, çalışmalara destek veren Devlet Su İşleri Bölge Müdürü, AFAD Müdürü ve Kastamonu Belediye Başkanı'na teşekkür etti.

Demir, yazının devamında Karayolları 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün çalışmalara destek vermediğini belirterek tepki gösterdi. Demir, "Karayollarımız beni hayal kırıklığına uğratmış olup, üzerlerine düşen görevleri yapmadıkları açık şekilde görüldü. Akşam saat 21.00'de tüm telefonlarını kapatan ve yatan şef bozuntuları da, 'talimat gereği' deyip ana güzergahtan 100 metre içeride hastaya yol açtırmayan kendini müdür zannedenler de hesap verecekler kimsenin şüphesi olmasın" yazdı.

Demir, konuyla ilgili rapor hazırlayıp Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na sunacağını kaydetti.

Öte yandan kentte hala 181 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi ekipleri yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. 36 köye elektrik verilemediği, 20 köyde de haberleşme olmadığı belirtildi.