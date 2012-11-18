AKP’li vekil Sait, İzmir heyetine Beyoğlu'nu gezdirdi

AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait, İzmirlinin partilerine karşı önyargısını yıkmak için, 50 kişilik bir heyeti, daha önce söylediği gibi Beyoğlu'na götürdü. Beyoğlu Belediye Başkanı Ak Parti’li Ahmet Misbah Demircan ile Beyoğlu’ndaki içkili mekanları gezen İzmir heyeti, tur sonunda bir kafeye oturarak, çay içti.

İzmirli’nin yaşam tarzına müdahale endişesini gidermek için belediyesi AK Parti tarafından yönetilen İstanbul’a tur düzenleyen AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait, çoğu, yönetiminde bulunduğu Balkan Anadolu Derneği üyelerinden oluşan 50 kişilik bir heyetle İstanbul’a gitti. Sait, daha önce söylendiği gibi heyeti Reina’ya değil ama Beyoğlu’na götürdü. Eşi Sevilay Sait’in yanı sıra 50 kişinin katıldığı tur, Beyoğlu’nda iki dönemdir belediye başkanlığı yapan AK Partili Ahmet Misbah Demircan’ı ziyaretle başladı.

Ardından heyet, Demircan ile birlikte Beyoğlu’ndaki içkili mekanları gezdi. Sokağa masa ve sandalye atma yasağı uygulanan Beyoğlu’nda, yasağa aykırı davranılmadığı görüldü. İstiklal Caddesi’nde dolaşan, içkili iki mekana girerek, vatandaşlara "İyi eğlenceler" dileyen Sait, turun sonunda heyetle birlikte kafeteryaya oturarak çay içti.

’Sadece meyhaneye değil düşünceye de müdahale etmiyoruz’

Milletvekili Sait, yaptığı açıklamada, İzmirli’nin endişelerine dikkat çekerek, AK Parti’nin eğlence yerlerine ve meyhanelere değil, düşünce yapılarına da müdahale etmediğini savunarak, "İzmir’de AK Parti’ye ait belediye az sayıda var ama İstanbul’da çok şükür çok sayıda var. AK Partili belediyelerin yaptığı çalışmaları yerinde görmek istedik.

İzmir’de bir önyargı vardı biliyorsunuz. İzmir insanına empoze edilen bu önyargıdan, AK Parti tarafından hayat tarzına müdahale sözkonusu olabileceği, insanların demokratik şartlarda ve istedikleri şekilde rahat yaşayamayacakları öne sürülüyordu. Biz de bunu yerinde görelim istedik. Burada nasıl bir yaşam sürülüyor, nasıl bir hayat var. AK Parti hem hizmet verir hem de insanların yaşam tarzına karışmaz. Bunun içinde sadece eğlence yerleri ve meyhaneler yok, düşünce yapılarına da karışmıyoruz. Kimsenin giyim kuşamına, yemesine içmesine karışmıyoruz. İsteyen sofrasında şerbetini içer isteyen şarabını içer. İnsanlara nasıl hizmet verebiliriz, onun derdindeyiz" dedi.

’Beyoğlu’nda bütün insanların hayat hakkı muteberdir’

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, esnafa uygulanan kapı önüne masa ve sandalye koyma yasağının çok tepki gördüğünü hatırlatarak, şunları söyledi:

"Daha yaşanır daha kaliteli restorasyonu ile daha iyi bir belediyecilik için çalışıyoruz. Kaliteyi, temizliği, gurmeliği ön plana alan, herkesin o sokaklardan geçebildiği, herkesin yaşam hakkına imkan tanındığı, kimsenin tahakküm altına alınamayacağı bir Beyoğlu’nu yaratabilme adına yapıldı bu. Bütün insanların hayat hakkı muteberdir. İsteyen herkes dilediği gibi buraya gelebilmelidir. Eğlenmeye gelen de ziyarete gelen de gelebilmeli. Çocuğunun elinden tutan bir çift de gelebilmeli."