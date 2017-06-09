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AKP'li vekil: Polisin saçlarını kökünden yolduğu iddiasına suç duyurusunda bulunduk

Suç duyurusu haberini AKP’li Mustafa Yeneroğlu Twitter'dan verdi

09 Haziran 2017 11:50

Gözaltındayken polisin saçlarını kökünden yolduğu iddia edilen Bergül Varan’la ilgili TBMM İnsan Hakları Komisyonu suç duyurusunda bulundu. Komisyonun AKP’li başkanı Mustafa Yeneroğlu, Twitter’dan “Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu” açıklaması yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Okmeydanı’nda İdil Kültür Merkezi’ne 30 Mayıs’ta yapılan polis baskınında gözaltına alınan Grup Yorum’un üyesi Betül Varan’ın kızkardeşi Bergül Varan’ın gözaltı sırasında saçlarının kökünden koparılmasına yönelik kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından “Bergül Varan’ın gözaltında kötü muamale iddiaları ile ilgili TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığımızca Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu” açıklamasını yaptı. 

Saçları kökünden koparıldığı iddia edilen Varan, gördüğü kötü muameleyi şöyle anlatmıştı:

“Kültür merkezine baskın yaptıklarında bizi çevik kuvvet aracına bindirdiler. Aracın içinde yoğun bir işkence yaptılar. Bilerek sanki onun için hazırlanmış gibiydiler. Saçlarımı önce tutup çevirdiler sonra kökünden kopardılar. Elinde kalan saçı sallayarak mehter marşıyla oyun oynuyorlardı. Saçımı savuruyorlardı. Koltuğun üzeri saçla dolmuştu.”

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