AKP'li vekil Meclis'te sinir krizi geçirdi

T24 -

Erdoğan'ın elini öpmeye çalıştı

Buz tedavisi uygulandı

Teklifin 24. maddesi ile ilgili önergeler nedeniyle söz alan CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, dün (5 Mayısı 2010) ''Erdoğan'ın dünyanın en zengin 8. başbakanı'' olduğunu söylediğini, verdiği bilginin doğru olduğunu, ancak kaynak konusunda yanlış bilgi verdiğini söyledi.Altay, krallar, kraliçeler, prensesler, sultanlar düşülünce Başbakan Erdoğan'ın 1 milyon 800 bin dolar gelirle 8 ya da 9. en zengin Başbakanı olduğunu ileri sürdü.Altay, AKP sıralarından yoğun laf atmalar üzerine, ''Konuya ilişkin araştırma önergesi vereceğiz. Biraz onurunuz varsa destek verirsiniz'' dedi.AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, sataşma olduğu gerekçesiyle söz aldı.Canikli, kürsüye geldiğinde, AKP'li İzol, bağırarak ve sıralara vurarak Altay ve CHP milletvekillerine tepki göstermeye başladı. Bazı AKP milletvekillerinin sakinleştirmeye çalıştığı İzol, bağırmayı ve tepki göstermeyi sürdürdü.Başkan Mehmet Ali Şahin, milletvekillerinden İzol'u salondan çıkarmalarını istedi. İzol, güçlükle Genel Kurul dışına çıkarıldı.İzol, daha sonra tekrar kulise gelerek, Genel Kurul çalışmalarını televizyondan izleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gitti ve elini öpmeye çalıştı. Ancak Başbakan Erdoğan, buna izin vermedi. Erdoğan, İzol'u yanına oturtarak, bir süre sohbet etti.Bu arada İzol'un incinen sağ eli, buz tedavisi uygulandıktan sonra sarıldı. İzol, sarılı elle 24. madde için oy kullandı.İzol'un çıkarılmasından sonra konuşmaya başlayan Canikli, Başbakan Erdoğan'ın sözü edilen listede alttan 3. sırada olduğunu belirterek, ''İddianın asılsız olduğu ortaya çıktı. Biz Sayın Baykal'ın mal varlığını açıklamasını bekliyoruz. Dünyada ana muhalefet liderleri arasında zenginlik bakımından kaçıncı sırada? Onu bekliyoruz'' dedi.Yine sataşma gerekçesiyle söz alan CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki hafta Başbakan, bakanlar ve çocuklarının mal varlıkları ile ilgili Meclis Araştırma Önergesi vereceklerini belirterek, ''Sayın Başbakan'ın aldığı aylıklar, çalıştığı şirketler belli, ödedikleri vergiler belli. Toplarsınız. Herkes çıkar izah eder. Olur biter. Bu kadar basit bir olayı uzatmanın mantığı yok'' diye konuştu.Önergenin Erdoğan'ın mal varlığı ile ilgili kuşkuları ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Bizim getirdiğimiz araştırma önergesine evet derseniz size saygı duyacağız. Önergemizi reddederseniz bu tartışmalar devam eder'' dedi.