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AKP'li vekil Kutalmış Türkeş, babasının anma törenine gelmedi

Alparslan Türkeş, ölümünün 15. yılında Beştepe’deki kabri başında düzenlenen törenle anıldı

05 Nisan 2012 12:23

 

Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Tuğrul Türkeş, MHP Başkanlık Divanı, milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesi ve sonrası Kur’an-ı Kerim okunurken Bahçeli, Türkeş’in  mezarına kırmızı-beyaz çiçekler bıraktı ve dua etti. Bahçeli ayrıca kabre Türkeş’in doğum yeri olan Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Köşkerli köyünden  getirilen toprağı da serpti. Öte yandan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Türkeş’in MHP milletvekili olan büyük oğlu Tuğrul Türkeş’in ön safta katıldığı anma törenine, son genel seçimde AKP'den İstanbul Milletvekili seçilen küçük oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş’in katılmaması dikkati çekti.

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