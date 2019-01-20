AKP'li vekil: Kazanamazsak silahlı çeteler peydahlanacak

AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yerel seçimlere ilişkin açıklamasında, "AK Parti Van'da kazanmasa tüccarlar kaybedecek, başörtülüler caddelerde yürüyemeyecek, esnaflar huzurlu olmayacak, silahlı çeteler yine şehirde peydahlanacak, esnaf yine ikinci vergiye tabi olacak'' ifadelerini kullandı.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerinde AKP'nin Van ilçe belediye başkan adayları, İskele Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

"Bir daha toparlanamaz"

Toplantıda konuşan AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Biz hezimet partisi değil, hizmet partisiyiz. Eğer biz gerçekten istersek inanırsak, şehri kazanmak için çok zorlanmayacağız. Pireye kızıp yorganı yakmamamız lazım. Bu memleket bir daha kaybederse toparlanamaz” dedi.

"Huzurlu olmayacaksınız"

AKP'nin Van'da kazanmamasının kötü sonuçlar doğuracağını söyleyen Arvas, "AK Parti Van'da kazanmasa tüccarlar kaybedecek, başörtülüler caddelerde yürüyemeyecek, esnaflar huzurlu olmayacak, silahlı çeteler yine şehirde peydahlanacak, esnaf yine ikinci vergiye tabi olacak. Bu günler yaşamadık mı hepsini yaşadık" ifadelerini kullandı.

Takva: Büyük kayıplar yaşadık

Toplantıda konuşan AKP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva ise kentte yeni şeyler söylemek için çaba göstereceklerini söyledi. Özellikle Van'ın genç nüfusuna da dikkat çeken Takva, "Bizi bilmeyen bizi anlamayan isimler bu kenti yönetme yarışına girdi. Büyük kayıplar yaşadık. Şimdi bunları bir kenara bırakarak bundan sonraki Van'ı konuşmamız gerektiği inancındayız. Bizim önceliğimiz gençler, kadınlar olacak. Biz sonuç ne olursa olsun burada olacağız. Bizi, bir uçak bileti kadar gönül bağı olmayan insanlarla aynı kefeye kimse koymasın" ifadelerini kullandı.

Yılmaz: Ekonomiyi 4 kat büyüttük

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da şunları söyledi:

"İlk turda Cumhurbaşkanını millet seçti. Şimdi son bir umutları kaldı, eski Türkiye'ye dönmek isteyenlerin. Diyorlar ki 'Yerel seçimde ne yapıp edip Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi zayıflatalım, yeni tartışmalar başlatalım. Türkiye'nin ekonomisine, istikrarına zarar verelim'. Ama Türkiye buna müsaade etmeyecek. Ekonomide de hiçbir dönemde olmadığı kadar gelişme sağladık. Son 16 yılın ortalama büyüme hızı 5,7'dir. Ekonomimizi neredeyse 4 kat büyüttük. İhracatımız 36 milyardan geçen yıl itibarıyla 170 milyar dolarla gelmiş. Geçen sene enflasyon biraz yükseldi. AK Parti'nin genel performansına bakıldığında 16 yıl boyunca ortalama enflasyon yüzde 9,5 olmuş. Bizden önceki dönemde ne olmuş? Enflasyon biraz arttı diye bağırıp çağıranlara sormak lazım. AK Parti'den önce enflasyon neydi? 14 yıla bakıldığında ortalama enflasyon yüzde 70'in üzerindeydi. Biz tek hanelere düşürdük. Ekonomimize saldırılar oldu, biraz yükseldi ama bu yıldan başlayarak yeniden aşağıya gidecek ve tek haneli rakamlara ulaşacağız. Bazı yıllar üç haneli enflasyonlar yaşadı bu ülke. 'Enflasyon Canavarı' diye bir kavram vardı, AK Parti o kavramı kaldırdı çok şükür. Şimdi yeni bir dalgalanma var ama onu da kontrol altına aldık. Daha iyi günlere gideceğiz."