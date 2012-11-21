Sahte hesaba, AKP vekilden tepki!

AKP Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, hakem Fırat Aydınus'a ait olduğu ileri sürülen Twitter hesabından atılan, ''Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe düşmanı olsa şimdi Eskişehir'le değil Tavşanlı Linyit'le maç yapıyordunuz'' mesajına tepki gösterdi.

Süper Lig'deki Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında, hakem Fırat Aydınus'un Caner Erkin'e gösterdiği kırmızı kart sebebiyle çıkan tartışmalar sosyal medyaya yansıdı.

Twitter'da Fırat Aydınus'a ait gibi gösterilen hesaptan 18 Kasım Pazar günü atılan, ''FB'li arkadaşları sağduyuya davet ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe düşmanı olsa şimdi Eskişehir'le değil, Tavşanlı Linyit'le maç yapıyordunuz'' mesajı tepki çekti.

Kütahya ve ilçesi Tavşanlı halkı, bu Tweet'e tepkilerini Kavuncu'ya iletti.

Twitter'daki bu hesabın hakem Aydınus'a ait olduğunu düşünen ve mesajı üzüntüyle karşıladığını ifade eden Kavuncu, ''Amacın ne olduğunu tam algılayamamakla birlikte, sonuç itibariyle Tavşanlı Linyitspor ile ilgili küçümseyici, onur kırıcı bir ifadedir'' dedi.

Tavşanlı Linyitspor'un, amatör liglerden PTT 1. Lig'e kadar yükselen ve büyük başarılara imza atmış efsane bir takım olduğunu ifade eden Kavuncu, ''Aydınus'un bundan sonra Tavşanlı Linyitspor maçını nasıl yönetebileceğini ve nasıl tarafsız kalabileceği yönünde endişelerim vardır, güvenim kalmamıştır'’ şeklinde konuştu.