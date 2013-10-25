AKP’li vekil: 'Gezi'de Çanakkale'de olduğu gibi 77 düvele karşı savaştık

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim Komisyonu’nda demokratikleşme paketi kapsamında isim değişiklikleriyle ilgili yasa önerisi görüşmelerinde AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’nın “Gezi’de 77 düvelle savaştık” demesi gerginlik yarattı.

Nevşehir Üniver-sitesi’nin isminin Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Siirt’in Aydınlar ilçesinin de Tillo olarak değiştirilmesine ilişkin öneri TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda kabul edildi ve böylece Meclis’te demokratikleşme paketinin ilk adımı atılmış oldu. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP ile MHP öneride ilçe isminin değiştirilmesine komisyonun alanıyla ilgisi olmadığı gerekçesiyle karşı çıktı.

‘Tillo ismi hakkın iadesidir’

Bakan Avcı, Aydınlar’ın isminin Tillo olmasına da olumlu baktıklarını belirterek “Bu isim halk arasında da kullanılıyor. Bu, hakkın iadesidir, bu anlamda da önemlidir” diye konuştu. CHP’li Lütfü Baydar, Nevşehir Üniversitesi bünyesinde Alevi Bektaşi kültürüyle ilgili bir enstitü kurulması gerektiğini ifade etti. CHP’li Nur Serter, üniversitelerin siyasi bir mesaj vermek amacıyla kullanılmasıyla rahatsızlık duyduğunu belirtti.

BDP’li Halil Aksoy, düzenlemenin demokratikleşme paketiyle gündeme geldiğini; Hakkâri, Ağrı, Şırnak üniversitelerinin de isimlerinin değişmesi gerektiğini belirtti.

CHP’li Engin Özkoç da yasa önerisinde ilçe isminin değiştirilmesine yönelik düzenlemenin yer almasını eleştirdi. AKP’li Atalay’ın konuşmasına atıf yapan Özkoç, “Bu hükümetin yaptığı baskıdan, ölümlerden bahsedersek konumuzdan saparız” dedi. AKP’li vekillerin “Nerede baskı yapmışız?” diye laf atması üzerine Özkoç, “Gezi Parkı eylemlerinde kaç kişi öldü, kaç kişinin gözü çıktı?” dedi. AKP’li İsmet Uçma’nın araya girerek “Gezi 77 düvelin olduğu bir olaydır” demesi gerginliği artırdı. Özkoç, “Gençlerimiz vardı orada” diye bağırırken Uçma da “Gezi’de 77 düvele savaştık. Çanakkale’de olduğu gibi” ifadesini kullandı. Özkoç da “Gençlerimiz savaştı orada” dedi.

Pornografik yaklaşım

AKP’li Naci Bostancı, kimsenin sesini yükseltmesine gerek kalmadan tartışma yapılmasını isteyerek “Pornografik yaklaşımla, bunun altında ne var bakışı hatalı” diye konuştu.