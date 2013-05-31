AKP'li vekil: Gezi Parkı'ndakilerin gaza ihtiyacı var demek ki

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal attığı tweetlerle Gezi Parkı'nda direnenlerin 'gaza ihtiyacı olduğunu', 'sökülen ağaçların misliyle telafi edileceğini' yazdı.
AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal attığı Twitter mesajları ile Gezi Parkı'nda yıkıma karşı direnenlerle dalga geçti. Ünal Taksim bölgesindeki vatandaşların oradan uzaklaşmasını tavsiye ederken, 'düzene itaat etmek gerekir' dedi.
Ünal'ın mesajlarından bazıları şöyle:
- Cumhuriyet Savcılarımıza suç duyurusunda bulunabilirsiniz.
- Orman Bakanımız söz verdi 100 katını dikeriz.
- Yasalara uygun davrananlara birşey olmaz. Kanun ihlali varsa Savcılara suç duyurusunda bulunabilirsiniz.
- Ben size göndermiştim. Yaktınız herhalde!
- Siz koruyorsunuz ya yetmez mi ?
- Ben 100.000'nin üzerinde ağacı Vatan Topraklarına dikmiş/ diktirmiş bir insanım. Yaptıklarıma hayalleriniz ulaşamaz.
- Canın sağ olsun, abdestinizi tazelersiniz.
- Oradan uzaklaşırsanız cumanız sakin geçer.
- Oradan uzaklaşırsanız umarım güzel bir gününüz olur. Düzene itaat gerekir.
- Gaza ihtiyaç duyanlar var demek ki.