AKP'li vekil: Genç kızlarımızı fuhuşa sürükleyenler var, harcatmayız!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2014 yılı bütçesinin görüşmelerinde, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasındaki öğrenci evleri tartışması devam etti. Tartışmalar sırasında AKP Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel "Genç kızlarımızı fuhuşa sürükleyenler var. Kadınlarımızın, kızlarımızın kolayca harcanmasına göz yumamayız" dedi.

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Ben Başbakan'a çocuklarımı teslim etmem" diyen CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin'e, "Bu millet üç dönemdir iktidarı Başbakanımız'a teslim ediyor. Size iki tavuk teslim ediyor mu bu millet?" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, aile ve namus gibi kavramların politikalarla oluşturulmayacağını belirterek, politikacıların bu tür meseleleri, "bütün oy oradan gelecek olsa bile konu etmemeleri gerektiğini" söyledi. Kuşoğlu, Bakan Şahin'den bu konuların politika konusu olmaması için uyarıda bulunmasını istedi.

CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen de bireysel tercihlerin devlet tarafından yapılamayacağını, tercihlerin devlet tarafından yapılmasının otoriter rejimlere ait düzenlemeler olduğunu söyledi.

'Kızlarımızın kolayca harcanmasına göz yumamayız'

AKP Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ise "Genç kızlarımızı fuhuşa sürükleyenler var. Kadınlarımızın, kızlarımızın kolayca harcanmasına göz yumamayız" dedi.

'Başbakan'a güvenip çocuklarımı teslim etmem'

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in "Ben Başbakan'a güvenip çocuklarımı teslim etmem" dediğini anımsatarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir cümlesinden "akla gelmeyecek senaryolar yazılarak komisyonda konuşmalar yapıldığını" ifade etti.

Bazı milletvekillerinin "ben daha çok ahlaklıyım" diyerek "ahlak ölçerlik" yaptıklarını söyleyen Aydemir, şöyle konuştu:

"(Ben Başbakan'dan daha ahlaklıyım) diyor arkadaşın bir tanesi. 'Niye' diye sorulduğunda 'Ben çocuklarımı yurt dışında okutmadım' diyorlar. Yurt dışında okutanlar daha mı az ahlaklı oluyorlar? Toplumu germek budur. Bu gibi söylemlerden kaçınmak lazım. 'Başörtüsünü istismar yaptınız, şimdi yeni istismar buldunuz' diyorsunuz, istismarla iktidara gelmek kolaysa siz de bir istismar bulun, siz de iktidara gelin çok basitse bu işler. Hadi hodri meydan.

'Size tavuk teslim ediyor mu bu millet'

'Ben çocuğumu Başbakana güvenip vermem' diyorsunuz. Siz teslim etmiyorsunuz ama bu millet üç dönemdir iktidarı Başbakanımıza teslim ediyor. Size iki tavuk teslim ediyor mu bu millet? Etmiyor."

'Başbakan'ın çocuklarının okuduğu ABD'deki üniversiteyi incele'

Aydemir'in konuşmasının ardından söz alan CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin de, "Ben ne dediğimin farkındayım. Sayın Başbakan'ın da ne dediği ortada, bakanlarını ne kadar zorda bıraktığı da ortada. Bu ülkede zinayı suç olmaktan çıkaran iktidarınız değil mi? Bazı şeyleri yutkunuyoruz, söylemiyoruz edebimiz almadığı için. Madem çok kaşındın, söyleyeyim, Başbakan'ın çocuklarının okuduğu ABD'deki üniversitelerin yapısını bir incele" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ise şeref, namus ve haysiyetin herkesin ortak noktası olduğunu dile getirerek, "Ben çocuklarımın namusunu kendim korurum, çocuklarım kendi namuslarını kendi korur. Kimse kimsenin namus bekçisi değil. Başbakan, kimsenin namusunu kollamaya soyunmasın" dedi.