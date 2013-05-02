AKP’li vekil 'evlilik programlarına' 13 yaş sınırı istedi

Hülya Karabağlı/ Ankara

AKP Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, televizyonlardaki evlilik programlarına 13 yaş sınırı getirilmesini istedi. Programlara (+ı 13) işaretinin konulmasını öneren Öz, RTÜK Başkanı Davut Dursun’a bir mektup gönderdiğini, gerekli olması durumunda Meclis araştırması önergesi de verebileceğini söyledi.

Aile yapısına zarar, gençler ve çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkilediği için akıllı işaret önerisini günde getiren Ömer Faruk Öz’ün, yazılı açıklaması şöyle.

Aile yapısına zarar

Televizyon yayıncılığı ticari bir faaliyet olsa da sosyal sorumluluğu olan bir faaliyettir. Bazı yayıncılar, ticari kaygıları ön planda tutarak aile yapımıza zarar veren, çocuklarımızın ve gençlerimizin psikolojik gelişimi olumsuz etkileyen programlara da yer vermektedir. Bu programların başında gündüz kuşağı yayınları, özellikle de 'evlilik programları' olarak tabir edilen programlar gelmektedir.

Şikâyet mesajları alıyorum

Televizyonlarda yer alan evlilik programlarının içeriğinden birçok vatandaşımızdan şikâyet mesajları almaktayım. Aynı zamanda bu konuda vatandaşlarımızın, RTÜK ve TBMM Dilekçe komisyonuna sürekli şikâyette bulundukları bilinmektedir. Bu programların yasaklanmasının ya da yayından kaldırılmasının söz konusu olmadığı malumdur. Ancak içeriklerinin mümkün olduğunca kontrol altına alınması, denetimlerin artırılması ve izleyicilerin doğru yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu hem idari, hem de sosyal sorumluluğumuzdur.

13 yaş sınırı olmalı

Bu kapsamda izleyicilerimizin bilinçlendirilmesi ve doğru yönlendirilmesi, aynı zamanda bu tür programların çocuklarımız başta olmak üzere aile yapısına olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi maksadıyla; 'evlilik programlarının' yayını esnasında RTÜK tarafından uygulanan akıllı işaret sisteminde 13+ yaş (şiddet / korku, cinsellik) işaretinin yer almasının yararlı olacağı kanaatindeyim. Bununla birlikte toplumun her kesiminin şikâyetçi olduğu program içeriklerinin de gözden geçirilmesi gerekmektedir.