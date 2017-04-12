AKP’li vekil: Erdoğan şu anda istediği her şeyi yapabiliyor!..

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz “Erdoğan şu anda istediği her şeyi yapabiliyor. Getireceğimiz paket Recep Tayyip Erdoğan paketi değil” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, yargının, kitle örgütleri ve basının vesayet odağı olduğunu iddia ederek, bu odaklarla mücadele edildiğini belirtti.

Demiröz referandumda milleti düşündüklerini iddia ederek, "Şu an Recep Tayyip Erdoğan her şeyi yapabiliyor. Getireceğimiz paket Recep Tayyip Erdoğan paketi değil. Ama biz Recep Tayyip Erdoğan'dan sonrasını düşünerek bu milletin sıkıntılardan kurtulabilmesi, kendi kendini yönetebilmesi, bütün yöneticileri kendi seçmesi için millete geldik" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bugüne kadar seçimleri sağlıklı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirterek “Sandık güvenliği konusunda gerekli önlemler alındı” dedi.