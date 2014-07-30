'Hâkimler anlamasın diye, 4891 kişi IMEİ üzerinden dinlendi'

İstanbul Emniyeti’nde 2008-2013 yılları arasında hukuk dışı telefon dinlemelerini ele olan ek müfettiş raporu, IMEİ ile telefon dinlendiğini ortaya çıkardı. Yapılan belirlemeye göre emniyet, “hâkimlerden gerçek kişilerin kimliğini gizlemek suretiyle yargıyı yanıltmak için” telefon makinelerinin kod numaraları üzerinden dinleme talebinde bulundu.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, IMEİ numarası üzerinden son beş yılda 4891 telefon numarası takip edildi. AKP Kayseri Milletvekili Sadık Yakut’un ise milletvekiliyken telefonlarının dinlendiği belirlendi. Bu kişiler arasında yer alan işadamı Aydın Doğan’ın da kullandığı telefon ‘Ahmet’ ve ‘Ahmet Doğan’ adlarıyla, Prof. Mümtaz Sosyal ise ‘Osman’ sahte adıyla, bugün polislere ilişkin operasyonu yürütmekte olan İstanbul TEM Şube Müdürü Mustafa Çalışkan ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise sadece ön adıyla dinlendi.

‘Amaç, kişiyi hâkimlerden gizlemek’

A. Turgay Alpman ve Selim Kutkan tarafından hazırlan Ek Tevdi Raporuna göre; yürütülen araştırmalar kapsamında İstanbul Emniyeti İstihbarat Şubesi’nin 2008 yılından bu yana aldığı bütün dinleme kararları taranarak, Exell dosyası haline getirildi. İlk bakışta, çok sayıda vatandaşa ait telefonun İMEI numarası üzerinden dinlendiği tespit edildi. İstihbarat görevlilerinin, “İstihbarat programları kullanılarak, IMEİ numaralarının kimlere ait olduğu rahatlıkla öğrenilebilir” diye uyarması üzerine bir test işlemi yapıldı. Rapora göre; “Örnek birkaç karar aralığında bulunan iletişim numarası ile, İstihbarat personelince kullanılan program marifetiyle yapılan testte, kod adı verilerek IMEİ numarası üzerinden alınan mahkeme karar taleplerinin aksine, kararda geçen makine numarasında dinlenen şahsın numara, abone ve kimlik numarası bilgilerine rahatlıkla ulaşılabileceği” görüldü. Fiziki müdahale olmaksızın bir kişinin IMEİ numarasının tespit edilemeyeceği belirtilen raporda, “Mahkeme kararlarının alındığı dönem itibariyle mevcut istihbarat sorgulama programlarının kullanıldığı göz önünde tutulduğunda, kod adı verilerek gerçekleştirilen işlemlerin hakimlerden gerçek kişinin kimliğini gizlemek suretiyle yargıyı yanıltma amacı güdüldüğü” iddia edildi.

Beş yılda 4891 kişi

IMEI numaraları üzerinden yapılan 2008-2009 yıllarında arttığı ve 2010 yılından itibaren azaldığı ifade edildi. Verilen şemaya göre, 2008’de 805, 2009’da 1231, 2010’da 933, 2011’de 828, 2012’de 814, 2013’te de 280 kişi İMEI numarası üzerinden dinlendi. Toplamda 4891 kişi bu şekilde takibe alındı.

AKP’li Yakut vekilken dinlenmiş

Yapılan inceleme sonunda ulaşılan diğer usulsüzlükler şöyle:



GSM, sabit telefon, IMEI, ADSL ve elektronik posta adresleriyle ilgili iletişime müdahale talep ve karar yazılarında gerçek isimler yerine yargıyı yanıltmaya yönelik yanlış ve eksik isim bilgilerinin kullanıldığı, belirtilen tarihlerdeki teknolojik imkanlar ve istihbari veriler göz önüne alındığında şahısların gerçek kimlik bilgilerinin tespitinin kolayca mümkün olmasına rağmen iletişime müdahalenin yanlış ve eksik isim bilgileriyle müteaddit defa uzatılmasına devam edildiği saptandı.



Mevcut İstanbul Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Mustafa Çalışkan, eski emniyet müdürleri Cevdet Saral, Avni Atilla ve Gürsel Fırat’a yönelik dinleme talep ve kararlarında gerekçe gösterilen suç faaliyetlerinin, “Ergenekon Terör Örgütü, Organize Suç Örgütü ve uyuşturucu madde kaçakçılığı” gibi farklılıklar göstermesi ve örtüşmemesi nedeniyle bu konuda tutarsızlık ve keyfilik olduğu saptandı.



Bu taleplerde imzası olan personelin, “taleplerin içeriğindeki bilgileri bildikleri halde gerçeğe aykırı belge düzenledikleri ve uzatma karara talepleri de dikkate alındığında gerçeğe aykırı belge düzenlemeye devam ettikleri” belirlendi.



AKP Kayseri Milletvekili Sadık Yakut’un dinlendiği dönem içerisinde milletvekili olduğu anlaşıldı.



AKP Milletvekili Sadık Yakut ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden’in gerçek isimleriyle dinlendiği, fakat “bu şahıslar hakkında Ergenekon Terör Örgütü ile teknik takibe gerekçe teşkil edecek herhangi bir bilgi ve belgenin olmadığı” belirlendi. Aynı şekilde, aralarında gazeteci İbrahim Karagül’ün de olduğu üç kişi için “İllegal alanda faaliyet gösteren şahıslarla irtibatlı” olmak suçlamasına yeterli delil olmadığı ifade edildi. Keza araştırmacı Gareth Jenkins’in ADSL aracını Ergenekon iddiasıyla takibe yetecek bilgi ve belge bulunmadığı vurgulanırken, Jenkins’in Ergenekon soruşturmasına ilişkin operasyonların arkasında Fethullah Gülen Hareketi’nin olduğuna ilişkin rapor sunduğu iddia edildi. PKK üyesi iddiasıyla takip edilen E.B.’nin de MİT personeli S.B.’nin eşi olduğu kaydedildi. Raporda, “Şahısların yukarıda belirtilen eksik, yanlış veya uydurulmuş gerekçe ve bilgilerle alınan kararlar doğrultusunda iletişimlerine müdahale edildiği, telefonlarının dinlendiği, kayıt altına alındığı ve kamu görevlileri tarafından incelendiği” kaydedildi.