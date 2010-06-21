AKP'li vekil danışmanından CHP'li Gök'e: Dinleniyorsun...

T24 - CHP'li İsa Gök'ün sekreterine bir AKP'li milletvekilinin danışmanı tarafından, dinleme amaçlı kullanılan böceklerle Gök'ün dinlendiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine odasından 2 böcek çıktığını belirten Gök, ihbarı yapan kişinin kimliğini açıklamadı.



CNN Türk'ün haberine göre Meclis'i böcekler bastı. Ancak bu böcekler dinleme yapıyor. CHP milletvekili İsa Gök, bir ihbar üzerine odasında arama yaptırdı. Meclis'teki odasında iki ayrı yerde cihaz bulunan Gök, cihazları inceletecek.



İsa Gök, bir AKP milletvekilinin danışmanı tarafından sekreterine odasında dinleme amacıyla kullanılan böcek olduğu ihbarının yapıldığını söyledi.



Kendisinin Mersin'de bulunduğu sırada, odasında iki ayrı yerde cihaz bulunduğunu belirten Gök, cihazların pilden enerji aldığının söylendiğini aktardı.



Ankara'ya gelir gelmez cihazları inceleteceğini belirten Gök, ihbarı yapan kişinin kimliğini açıklamadı.



