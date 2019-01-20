AKP'li vekil Can: Sözcü'ye kayyum atanmalı

AKP Kırıkkale Milletvekili ve Meclis Adalet Komisyonu üyesi Ramazan Can, Sözcü gazetesini hedef aldı. Can, gazeteye kayyım atanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Türkiye gazetesinin haberine göre Can, özetle şunları söyledi:

"Önceki yayınlarını da düşündüğümüzde, 17- 25 Aralık'tan bu tarafa 15 Temmuz'a kadar olan haberlere bakarsak, açıkça darbeye destek verdiğini gösteriyor. Dolayısıyla gazetenin yayınları ve yazarlarının makalelerinden çıkan sonuç, 17-25 Aralık'tan itibaren 15 Temmuz gecesi ve 15 Temmuz'dan sonra da FETÖ'ye ve darbeye desteğin devam ettiğini gösteriyor. Algı operasyonları ile yayınlarıyla hâlen devam ediyor. Alçak FETÖ terör örgütüne açıktan destek verdiğini göstermektedir. Hiyerarşik yapının içinde olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek hain terör örgütüne destek vererek, TCK'nın ilgili hükümlerini ihlal etmiştir. Hesap vermeleri gerekir. Ayrıca, Sözcü'nün sahibi yurt dışına kaçmıştır. Suçu yoksa niye kaçıyor? Gelsin hesap versin. Yurt dışına para kaçırdıkları iddiaları da vardı. Mahkemelerin tüm bunları dikkate alacağını düşünüyorum. Hatta gerekirse, kayyum da atanmalı ve FETÖ ile bağının hesabı sorulmalıdır."

"FETÖ ile yükselmek"

Can, 24 Haziran'da yapılan çifte seçim öncesi AKP'nin bir toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“17-25 Aralık hadisesinden önce gerek ticarette, gerek siyasette, gerekse bürokrasi yükselme o yolla oluyordu. O nedenle, eğer burada bunun hesabını verecek olanlar varsa başta biz siyasetçiler olarak bizler vermek durumundayız. İnsanları suçlamak durumunda değiliz.

Buradan şunu söylemek istiyorum. Evet 17-25 Aralık'tan önce AK Parti bu yapı ile belki bazı uygulamaları beraber götürmüş olabilir."