AKP'li vekil, "Bozkurt işaretini Hristiyan Gagavuzlar kullanıyor" demişti; Ülkü Ocakları tepki gösterdi

Eski AKP Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz'ın, bozkurt işaretini Hristiyan Gagavuzların kullandığı yönündeki sosyal medyada paylaşımına Ülkü Ocakları tepki gösterdi. Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanı Ayhan Bülbül, Korkmaz'ın büyük bir gaflete düştüğünü söyleyerek, yaptığı açıklamada, "Ayrıca bozkurt sembolünün anlamını ve tarihini bilmeden kendince 'Tarihe önemli bir not' düştüğünü zanneden bu şahıs büyük bir gaflete düşmüştür" ifadesini kullandı Bülbül, açıklamasının sonunda, "Gün gelecek İbrahim Korkmaz ve onun gibi düşünenlerin kalbine de Türk-İslam mührünü vuracağız" sözlerine yer verdi

Korkmaz'ın Ak Parti Düzce eski Milletvekili İbrahim Korkmaz, sosyal medya hesabından, bozkurt işaretinin olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Korkmaz mesajında, "Sevgili dostlarım, kimse söyleyemiyor bari ben söyleyeyim de tarihe önemli bir not düşmüş olalım. Hıristiyan Gagavuzların (Gökoğuz Türkleri) kullanmış olduğu ve İslam'ın ruhuna da aykırı olan bu işaretle Ortadoğu'ya girmek mümkün olabilir. Fakat, Ortadoğu halkının gönlüne girmek için bu sembol tepki çekmekten başka hiçbir işe yaramaz. Benden söylemesi" dedi.

Korkmaz ayrıca paylaşımının altına, "Herkes yorumuna dikkat etsin. Kimse abuk subuk şeyler de yazmasın. Adam gibi tartışalım. Bilmem anlatabildim mi?" diye not düştü.

Ülkü Ocakları'ndan tepki

İbrahim Korkmaz'ın paylaşımı çok sayıda olumlu ve olumsuz yorum alırken, Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanı Ayhan Bülbül, İbrahim Korkmaz'ı kınadıklarını ve büyük bir gaflete düştüğünü belirterek, şu yazılı açıklamada bulundu:

"Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde, AKP Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı 'Ortadoğu halkının gönlüne bozkurt işareti ile girilmez' gibi son derece yanlış ve yersiz tespitini en hafif tabiri ile şiddetle kınıyoruz.

Ayrıca bozkurt sembolünün anlamını ve tarihini bilmeden kendince 'Tarihe önemli bir not' düştüğünü zanneden bu şahıs büyük bir gaflete düşmüştür. Özellikle bozkurt sembolünü Hıristiyanlıkla yan yana getirme hadsizliğine giren ve Müslüman bir coğrafyada bu sembolün gönülleri fethedemeyeceğini söyleyen bu milletvekili aklını başına almalıdır.



Kendisine en kısa şekli ile Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in sözlerini hatırlatmak isterim. Başbuğumuz Alparslan Türkeş bozkurt işaretinin anlamını şu sözlerle anlatır: 'Serçe parmak Türk'tür, şu işaret parmağı da İslam'dır. Şu Bozkurt işareti yaptığımız işaretin arada kalan boşluğu ise cihandır. Son olarak kalan 3 parmağın birleştiği nokta ise mühürdür'.



Kısaca der ki, Türk - İslam mührünü dünyaya vuracağız. Kaldı ki daha dün gibi hatırladığımız, İbrahim Korkmaz'ın yine sosyal medyadan yaptığı 'Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed' çıkışı ile de İslam dinine ne denli ciddi baktığını bilmekteyiz. Dememiz o ki; gün gelecek İbrahim Korkmaz ve onun gibi düşünenlerin kalbine de Türk-İslam mührünü vuracağız."

Bozkurt işareti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından teşkilatlara gönderilen genelgede gündeme gelmiş, bu genelgede genel merkezin belirlediği işaretler dışında işaret kullanılmaması uyarısında bulunulmuştu. Bu uyarı, kulislerde, Rabialı bozkurt selamlarına karşı uyarı olarak algılandı.

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